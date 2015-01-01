Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenzocker“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein Wirt, manipulierte Spielautomaten und ein Toter in den Dünen. Auf Borkum ermitteln Mona Sander und Enno Moll in einem Fall voller Lügen, Gier und falscher Alibis.

Illegale Glücksspielautomaten, ein verschwundener Gastwirt und eine Leiche fernab der Promenade. Während Mona Sander und Enno Moll ermitteln, rücken zwielichtige Kontakte, eine verschlossene Ehefrau und ein heimlicher Liebhaber ins Visier. Auf Borkum hat fast jeder etwas zu verbergen.

Klappentext:

»Was macht ein Glücksspielzocker auf Borkum?«

Der Gastwirt Heiner Lott wird verdächtigt, manipulierte Glücksspielautomaten in seinem Lokal zu betreiben. Als die Kommissare Mona Sander und Enno Moll seinen Betrieb aufsuchen, finden sie zwar die Autormaten, der Mann selbst ist aber verschwunden. Wenig später wird er in einem abgelegenen Teil der Nordseeinsel tot aufgefunden. Haben seine kriminellen Aktivitäten schließlich üble Konsequenzen gehabt? Und was wusste seine Frau, die seit einiger Zeit von ihm getrennt lebt, von diesen krummen Geschäften? Bei den Nachforschungen der Borkumer Polizei geraten gleich zwei Kriminelle in den Fokus der Ermittlungen, denn beide hatten vor Kurzem noch Kontakt zu dem Toten. Doch hat einer der beiden tatsächlich ein handfestes Motiv für die Tat? Auch die Ehefrau verhält sich seltsam. Sie hat einen neuen Freund, versucht diese Tatsache aber zu verheimlichen. Steckt etwa dieser hinter dem Mord, um endlich freie Bahn bei seiner Geliebten zu haben?

„Friesenzocker“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Friesenzocker“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0GGRXXB38 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077953926.

Die Autorin:

Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.

Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.

Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf.

Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

w3/max für Produktion und Industrie LivionKey Produkte nun bei KOSITEK im Angebot