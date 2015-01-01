Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Inselgrab auf Spiekeroog“ von Marlene Menzel im Klarant Verlag

Eine Leiche, ein rotes Kreuz auf einer alten Spiekeroog-Karte und ein Mord vor zwanzig Jahren. Führt eine Schatzsuche direkt zum Täter oder zu neuem Blutvergießen?

Ein Boßelturnier endet mit einem grausigen Fund in den Dünen von Spiekeroog. Neben der Leiche liegt eine alte Karte mit rotem Kreuz. Kommissarin Anke Petersen stößt auf einen zwanzig Jahre zurückliegenden Mord und eine eingeschworene Gruppe von Schatzsuchern. Jeder von ihnen kannte den Toten. Ein vergessenes Geheimnis der Insel droht, erneut tödlich zu werden.

Zum Inhalt von „Inselgrab auf Spiekeroog“:

Eine Karte von Spiekeroog mit rotem Kreuz darauf wird bei einer Leiche gefunden – etwa eine Schatzkarte? Im Laufe eines Boßelturniers stößt die Kommissarin Anke Petersen in den Dünen der Nordseeinsel auf das Grab eines Mannes. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Reik Büttner beginnt sie mit den Nachforschungen. Dabei finden sie heraus, dass der Tote vor ungefähr zwanzig Jahren ermordet und im Sand verscharrt wurde. Aber was hat es mit der seltsamen alten Karte auf sich, die im Mantel der Leiche steckte? War ein angeblich verschollener Schatz die Ursache für einen Mord? Kurz darauf machen die beiden Polizisten eine erstaunliche Entdeckung: Vor Kurzem reiste eine Gruppe an, die schon seit vielen Jahren auf der Insel auf Schatzsuche geht – und die den Toten kannte! Jeder der vier ist im höchsten Maße verdächtig, aber handfeste Beweise fehlen zunächst. Doch dann wird unweit des Fundortes plötzlich ein wichtiges Indiz entdeckt, das die Kommissare auf die Spur des Täters führt …

Serienbeschreibung: „Anke Petersen und Reik Büttner ermitteln“

Reik Büttner, ausgestattet mit einem messerscharfen Verstand, ist seit Jahrzehnten Inselkommissar auf Spiekeroog. Er wird unterstützt von seiner jungen Kollegin Anke Petersen, die nach ihrer Ausbildung zunächst in Hamburg arbeitete und vor einem Jahr auf die kleine Nordseeinsel versetzt wurde. Reik ist froh, dass sie beide ein Team sind. Eine zweite Meinung und vor allem ihre weibliche Intuition tun den Ermittlungen gut und mischen Reiks manchmal festgefahrene Arbeitsweise ordentlich auf. Anke ist der frische Wind, den Spiekeroogs Polizei gebraucht hatte. Lernen Sie die liebenswerten Inselfriesen, verschrobene Krabbenfischer und unheimliche Legenden aus dem Wattenmeer kennen, während die beiden Kommissare knifflige Mordfälle lösen.

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/gp/product/B0GFPG8CPL sowie auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077898257.

Die Autorin:

Marlene Menzel ist eine bekannte deutsche Autorin, die die ostfriesischen Inseln liebt! Besonders Sterneninsel Spiekeroog ist ihr ans Herz gewachsen, da sie mit ihrem Freund, so oft sie kann, die langen Strandspaziergänge genießt. Aus diesem Grund schreibt Marlene nun ihre neue Spiekeroog-Serie mit den sympathischen Kommissaren Anke Petersen und Reik Büttner, die im Klarant Verlag erscheint. Natürlich gibt es neben der Spannung auch eine Extraportion Lokalkolorit in ihren Ostfrieslandkrimis! Die Autorin liebt Tee mit viel Kluntjes und einem süßen Sahnewölkchen.

