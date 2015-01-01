Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenlicht“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Lichtkunst auf Borkum, eine gefeierte Fotografin stirbt durch Gift, Kameras verschwinden, Geheimnisse kommen ans Licht und Mona Sander sowie Enno Moll jagen einen Mörder im Schein der Farben.

Ein rauschendes Lichterfest, ein tödlicher Fund und eine Frau, die zu hoch gepokert hat. Der Mord an Fotografin Frieda Lorenz führt die Inselkommissare tief in ein Netz aus Bewunderung, Eifersucht und gefährlichen Geschäften.

Klappentext:

»Frieda hat immer das Risiko geliebt, aber diesmal ist es schiefgegangen!« Die Veranstaltungsreihe Lücht op Borkum verwandelt die ostfriesische Insel in ein buntes Farbenmeer. Am Abend steht das Feuerschiff Borkumriff im Mittelpunkt, doch der Lichtzauber endet abrupt: Ganz in der Nähe wird die berühmte Fotografin Frieda Lorenz tot aufgefunden. Wie sich später herausstellt, wurde sie vergiftet. Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll ermitteln im Umfeld der Toten. Welche Rolle spielt der junge Bewunderer, der wegen Frieda Lorenz auf die Insel reiste und stets einen Bildband von ihr bei sich trägt? Aber auch Friedas Lebensgefährte gerät ins Visier. Außerdem wurde das Zimmer der Fotografin auf Borkum durchwühlt, ihre Kameras sind verschwunden. Hat der Mörder Beweise vernichtet? Schon bald stoßen die ostfriesischen Ermittler auf eine brisante Spur: Offenbar hatte die Fotografin sich ein lukratives Nebengeschäft aufgebaut und spielte dabei ein gefährliches Spiel …

„Friesenlicht“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Friesenlicht“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G6XRM8KT sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077707475.

Die Autorin:

Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.

Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.

Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf.

Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

