Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Mord in Großheide“ von Sören Prescher im Klarant Verlag

Ein nächtlicher Einbruch endet in einem warm-kalt flirrenden Rätsel: Karloff und Hansen stoßen in Großheide auf Geheimnisse, die selbst im gemütlichen Ostfriesland lange Schatten werfen.

Ein Einbruch mitten in der Nacht rüttelt die Ruhe Großheides durcheinander. Karloff und Hansen folgen einer Spur, die zwischen Kaminwärme, Familiengeheimnissen und alten Fehlern verläuft. Je näher sie der Wahrheit kommen, desto deutlicher wird: Hinter der gemütlichen Fassade brodelt ein Konflikt, der tödlich endete.

Klappentext:

Ein nächtlicher Einbruch wird zum Auftakt eines tödlichen Rätsels!

Die Kommissare Henning Karloff und Maren Hansen von der Kripo Ostfriesland werden zu einem skurrilen Tatort gerufen. In einem Haus in Großheide wurde ein Mann ermordet, der dort anscheinend mit einem weiteren Mittäter eingedrungen war. Ist ein Streit unter Komplizen eskaliert? Im Laufe der Ermittlungen wird der Fall immer mysteriöser. Zwar hatte der Tote eine kriminelle Vergangenheit, aber andererseits führte der Familienvater schon seit Jahren ein gesetzestreues Leben. Als sich dann noch herausstellt, dass die Tatwaffe dem Hausbesitzer Carsten Bär gehört, gerät dieser unter Mordverdacht, da sein Alibi für die Tatzeit nicht ganz hieb- und stichfest ist. Ein persönliches Motiv wird bei diesem Fall plötzlich immer wahrscheinlicher …

Der Ostfrieslandkrimi „Mord in Großheide“ ist als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Mord in Großheide“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13,00 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G5XDV2X5 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077644805.

Zum Autor:

Sören Prescher liebt die raue Nordsee, die endlosen Strände und die frische Meeresluft. Seit seiner ersten Reise nach Ostfriesland ist er fasziniert von der einzigartigen Landschaft und der Herzlichkeit der Menschen. Auch aktuell ist er mit Kopf und Herz wieder tief in Ostfriesland, denn er arbeitet bereits am nächsten Band seiner neuen Krimiserie „Kripo Ostfriesland ermittelt“, die in diesem besonderen Landstrich spielt. Dabei nimmt er seine Leser mit zu Orten wie Aurich, Wittmund oder auf die Insel Spiekeroog und fängt die einzigartige Atmosphäre dieser Schauplätze mit viel Gespür für Details ein. Während er an spannenden Fällen in Ostfriesland tüftelt, greift er gern zu einer Tasse echten Ostfriesentees und lässt sich von der norddeutschen Gelassenheit inspirieren. Der erfolgreiche Autor hat bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter mehrere Krimireihen, die Leser in ganz Deutschland begeistern.

Zur Reihe „Kripo Ostfriesland ermittelt“:

Kripo Ostfriesland – Kriminalfälle mit Küstencharme

Kriminalhauptkommissar Henning Karloff spürt so langsam den Zahn der Zeit an sich nagen, doch als erfahrener Profi lässt sich der Ostfriese davon im Dienst nicht beeindrucken! Auf Trab gehalten wird Henning von seiner Kollegin, Kriminalkommissarin Maren Hansen. Die junge Mutter sprüht vor Tatendrang und meistert den Spagat zwischen Familie und Verbrecherjagd mit Bravour. Gemeinsam ermitteln die beiden in den malerischen, aber auch geheimnisvollen Landschaften Ostfrieslands. Spannende Mordfälle, charmante Nebenfiguren und jede Menge Lokalkolorit machen die Serie zum perfekten Cosy Crime für alle, die mitreißende Krimis mit Augenzwinkern lieben!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Künnect: Küchen nach Maß aus Berlin für den urbanen Lebensstil Neuer Impuls für das Gesundheitssystem: Gründung – International Society for Health & Future of Medicine e.V.