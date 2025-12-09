  • Künnect: Küchen nach Maß aus Berlin für den urbanen Lebensstil

    Maßgefertigte Küchen aus Berlin: Künnect kombiniert modernes Design, höchste Qualität und eine flexible Bauweise, die mitwächst. Die Küchen sind perfekt auf die individuelle Wohnsituation abgestimmt.

    BildBerlin, [09.12.2025] – Die Berliner Küchenmanufaktur Künnect setzt neue Maßstäbe für Küchen nach Maß aus Berlin. Mit einem flexiblen und nachhaltigen Planungskonzept entwickelt das Unternehmen individuell gestaltete Küchenlösungen, die perfekt zum Leben in dynamischen Stadtumgebungen passen. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte feiert Künnect diesen Erfolg mit einem exklusiven Jubiläumsrabatt, von dem die gesamte Kundschaft profitiert.

    Küchen nach Maß aus Berlin, individuell, flexibel und auf die Zukunft ausgerichtet
    Jede Wohnsituation ist anders, deshalb baut Künnect maßgeschneiderte Küchen, die sich exakt an Raumgegebenheiten, Bedürfnisse und Designvorlieben anpassen lassen. Ob Loft, Altbau oder kompakte Citywohnung: Die Küchenplanung erfolgt passgenau, modern und auf Wunsch mit grifflosen Fronten, hochwertigen Materialien und mehr als 200 Farbvarianten. Durch das modulare System bleiben die Küchen nach Maß nicht nur optisch einzigartig, sondern auch langfristig flexibel. Erweiterungen, Umgestaltungen oder sogar ein Umzug sind jederzeit möglich, ohne die gesamte Küche zu ersetzen.

    Nachhaltige Produktion aus Berlin, Qualität, die bleibt
    Künnect fertigt komplett in Berlin, ressourcenschonend, langlebig und mit tiefem Verständnis für Handwerkstradition. Die maßgefertigten Küchen zeichnen sich durch erstklassige Materialien, präzise Verarbeitung und zeitloses Design aus. Mit 20 Jahren Erfahrung garantiert das Unternehmen höchste Qualitätsstandards und absolute Preistransparenz über den gesamten Prozess hinweg.

    Planung nach Maß: Persönlich, professionell, alles aus einer Hand
    Der Weg zur neuen Küche beginnt mit einer individuellen Beratung und einem professionellen Aufmaß. Anschließend entsteht ein maßgeschneidertes Konzept, das perfekt zur Wohnsituation passt. Im Küchenstudio in Berlin erleben Kundinnen und Kunden ihre zukünftige Küche hautnah. Künnect begleitet seine Kunden bei jedem Schritt, von der ersten Idee bis zur finalen Montage. So entstehen Küchen, die sich perfekt in Architektur und Alltag integrieren.

    Nachhaltigkeit trifft Kostenbewusstsein
    Durch die moderne Bauweise müssen Küchen nicht neu gekauft, sondern können angepasst werden. Das reduziert Materialaufwand und Kosten und fördert nachhaltigen Konsum. Dank wachsender Produktionsmengen gibt Künnect diese Vorteile nun direkt an Kundinnen und Kunden weiter: Hochwertige Küchen nach Maß aus Berlin werden so besonders erschwinglich.

    Über Künnect
    Künnect ist ein Küchenbauer aus Berlin, der sich auf hochwertige Küchen nach Maß spezialisiert hat. Mit regionaler Fertigung, maximaler Flexibilität und modernem Designanspruch schafft das Unternehmen Küchenlösungen, die mit ihren Nutzerinnen und Nutzern wachsen und sich verändernden Lebensräumen anpassen. Künnect vereint nachhaltige Produktion mit urbanem Stil, für Küchen, die viele Jahre begeistern.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Künnect GmbH
    Herr Stefan Pernthaller
    Alt-Moabit 19
    10559 Berlin
    Deutschland

    fon ..: (030) 459 66 396
    web ..: https://www.kuennect.de/
    email : kontakt@kuennect.de

    Pressekontakt:

    Künnect GmbH
    Herr Stefan Pernthaller
    Alt-Moabit 19
    10559 Berlin

    fon ..: (030) 459 66 396
    web ..: https://www.kuennect.de/
    email : stefan@kuennect.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Künnect – Neuer Standard für modulare Küchen
      Die Berliner Küchenmanufaktur Künnect revolutioniert mit ihrem nachhaltigen und flexiblen Konzept die Art und Weise, wie Menschen in der Stadt ihre Küche planen, nutzen und weiterdenken....

    2. Glas-Spritzschutz für Küchen: Lösungen in Berlin
      Die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH bietet in Berlin maßgefertigte Glas-Spritzschutzlösungen für Küchen an, die sich durch ihre Funktionalität und Ästhetik auszeichnen....

    3. Clever Küchen kaufen: Tipps vom Küchen Center Lehrte – Innovatives Küchenstudio in Hannover
      Eine neue Küche sollte nicht nur praktisch eingerichtet, sondern auch optisch ein Hingucker sein. Die Experten vom Küchen Center Lehrte geben Tipps für die Planung und Umsetzung der perfekten Küche....

    4. Küchen Perfekt Jorißen e.K.
      Funktionale Küchensysteme...

    5. ASMO KÜCHEN erreicht Platz 1 im Ranking „Bayerns beste Händler 2024“
      "Bayerns bester Händler" so wurde ASMO KÜCHEN durch den "Süddeutschen Verlag" ausgezeichnet....

    6. Nagel-Küchen
      Gute Küchen kommen aus Velen...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.