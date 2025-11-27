Künnect – Neuer Standard für modulare Küchen

Die Berliner Küchenmanufaktur Künnect revolutioniert mit ihrem nachhaltigen und flexiblen Konzept die Art und Weise, wie Menschen in der Stadt ihre Küche planen, nutzen und weiterdenken.

Berlin, 27.11.2025 – Mit der Einführung der neuen modularen Küche schafft Künnect einen Standard, der sich konsequent an den Bedürfnissen einer mobilen, wachsenden und designbewussten Zielgruppe orientiert.

Modulküche als Lebenskonzept: flexibel, hochwertig, urban

Während herkömmliche Einbauküchen oft unflexibel und wenig nachhaltig sind, setzt Künnect auf ein System, das den gesamten Lebensstil begleitet. Die Modulküche von Künnect wächst mit, lässt sich jederzeit erweitern, umbauen und sogar unkompliziert mitnehmen, wenn ein Umzug ansteht. Die einzelnen Module harmonieren in Design und Funktion und können an jede Wohnsituation angepasst werden. Kundinnen und Kunden profitieren dabei von über 50 Modulen, mehr als 200 Farboptionen, einer großen Auswahl an Arbeitsplatten sowie modernen, grifflosen Designvarianten. Das Ergebnis ist eine individuell gestaltete modulare Küche, die sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugt.

Regionale Produktion und höchste Qualitätsmaßstäbe

Künnect produziert regional und ressourcenschonend, ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Die Küchen können wiederverwendet, erweitert oder umgestaltet werden, statt bei einem Umzug entsorgt zu werden. Mit 20 Jahren Erfahrung, fairen Preisen und kompromissloser Qualität setzt Künnect auf eine Produktionsweise, die langlebige Küchen mit zeitlosem Design vereint.

Individuelle Planung, alles aus einer Hand

Der Weg zur eigenen modularen Küche beginnt bei Künnect mit einer persönlichen Beratung. Danach folgen präzises Aufmaß und die gemeinsame Planung. Ob Kücheninsel, grifflose Fronten, kompakte Küchenzeile oder offene Wohnküche, jede Küche wird maßgeschneidert und das zu einem fairen Preis. Im Küchenstudio in Berlin erleben Interessierte alle Module und Designs live. Die Küchenplanerinnen und Küchenplaner begleiten den gesamten Prozess, von der ersten Skizze bis zur finalen Montage. So entsteht ein Küchenkonzept, das sich perfekt an den Lebensstil anpasst.

Modulare Küchen als Beitrag zur Nachhaltigkeit

Der modulare Aufbau bringt nicht nur Flexibilität, sondern auch ökologische Vorteile: Durch die Wiederverwendbarkeit der Module wird weniger Material verschwendet und bestehende Küchen können angepasst, anstatt vollständig ersetzt zu werden. Das entlastet Umwelt und Geldbeutel gleichermaßen.

Künnect macht Qualität bezahlbar

Erstmals in der Geschichte des Unternehmens gibt Künnect einen Teil seines Erfolgs direkt an die Kundschaft weiter. Dank wachsender Produktionskapazitäten werden die modularen Küchen jetzt zu besonders attraktiven Konditionen angeboten.

Je größer die Nachfrage, desto stärker profitiert die Gemeinschaft.

Über Künnect

Künnect ist eine Berliner Manufaktur für hochwertige, modulare Küchen. Mit regionaler Fertigung, einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und einem urbanen Designanspruch schafft das Unternehmen Küchenlösungen, die mit ihrem Umfeld und ihrem Nutzer wachsen. Die Küchenmodule von Künnect vereinen Funktionalität, zeitloses Design und eine flexible Bauweise, die perfekt in moderne Lebensrealitäten passt. Als Küchenbauer in Berlin verbindet Künnect traditionelles Handwerk mit moderner Modularität, für Küchen, die individuell, langlebig und flexibel sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Künnect GmbH

Herr Stefan Pernthaller

Alt-Moabit 19

10559 Berlin

Deutschland

fon ..: (030) 459 66 396

web ..: https://www.kuennect.de/

email : kontakt@kuennect.de

