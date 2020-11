Westfalia Küchen-Center: das Küchenstudio für Cottbus

Eine gut geplante und fachkundig verarbeitete Küche wertet jedes Zuhause auf. Für ein überschaubares Budget sowie für Luxus-Fans ist das Westfalia Küchen-Center in Cottbus das ideale Küchenstudio.

Die Küche bildet das Zentrum im eigenen Zuhause. Hier wird gemeinsam gekocht, der Tag besprochen und oft auch gegessen. Deshalb sollte dieser Raum mit genauso viel Intention und Herz geplant werden, wie der Rest des Hauses bzw. der Wohnung. Denn an einer Küche, die ideal auf die persönlichen Bedürfnisse und Ästhetik ausgerichtet ist, hat man einfach länger Freude. Eine durchdachte Planung und fachkundige Beratung sind der Schlüssel dazu, jedes Budget, ob sparsam oder quasi unbegrenzt, optimal zu nutzen. Daher ist es sinnvoll, sich auf der Suche nach einer neuen Küche an Spezialisten zu wenden. Wer in und um Cottbus eine Küche plant, ist im Westfalia Küchen-Center bestens beraten.

Vielfältiges Produktsortiment für jedes Budget

Küche ist nicht gleich Küche – das wissen auch die Fachkräfte im Westfalia Küchen-Center. Von der minimalistischen Küchenzeile im Mikro-Apartment bis hin zur großzügigen Wohn-Essküche im Landhausstil wird das Küchenstudio in Cottbus jedem Bedarf gerecht. In dieser zeitgemäßen Ausstellung finden sich jede Menge Inspirationen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Mehr als 20 regelmäßig wechselnde Musterküchen können genau betrachtet werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Ausstattung die optimale für das eigene Zuhause ist. Von der Standardküche bis zum Designmodell ist hier für alle etwas dabei.

Folgende Marken sind unter anderem im Westfalia Küchen-Center zu finden:

– prisma

– Ambienta

– Schüller

– Nobilia

– Bora

– Miele

– Siemens

Neben dem passenden Mobiliar – von der Arbeitsfläche bis hin zum Einbauschrank – bietet das Küchenstudio auch hochwertige Elektrogeräte sowie jegliches Zubehör.

Zuvorkommender Service & fachliches Know-how

Eine Traumküche sieht für jeden Haushalt anders aus. Deshalb planen die Berater und Beraterinnen in Cottbus gezielt für den individuellen Bedarf. Das vierköpfige Fachberatungsteam des Küchenstudios findet für Single-Haushalte ebenso wie für Großfamilien die passende Lösung. Eigene Ideen sowie das veranschlagte Budget werden dabei selbstverständlich stets berücksichtigt.

Auch Sonderwünsche sind für die Küchen-Profis in Cottbus eine willkommene Herausforderung, die gerne umgesetzt wird. Mit der 3D-CAD-Planungssoftware kann bereits während der Planungsphase ein virtueller Blick in die Küche geworfen werden. So wird sichergestellt, dass die Einrichtung die gewünschte Wirkung im Raum erzielt. Ist die Küche fertig geplant und geliefert, übernimmt das Westfalia Küchen-Center die fachkundige Montage vor Ort. Eine Nachjustierung nach zwölf Monaten ist im Service mit inbegriffen.

Das Küchenstudio für die Traumküche

Das Westfalia Küchen-Center ist in der Bautzener Str. 8 in 03046 Cottbus gelegen. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 19 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 14 Uhr hat das Küchenstudio geöffnet. Beratungstermine sind zudem außerhalb dieser Zeiten nach Absprache möglich. Zur Terminvereinbarung oder für Fragen sind die Fachkräfte telefonisch unter (0355) 2 29 55 sowie per E-Mail an wkc@moebel-peeck.de erreichbar. Neben dem Küchenstudio in Cottbus finden Interessierte auch je ein Einrichtungshaus und Küchenstudio an den Standorten Mannheim und Worms.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Westfalia Küchen-Center GmbH

Herr Volker Peeck

Bautzener Straße 8

03046 Cottbus

Deutschland

fon ..: 0355 22955

web ..: https://www.westfalia-kuechen-center.de/

email : wkc@moebel-peeck.de

Wer seine Wohnungseinrichtung mit einer sinnvoll geplanten und hochwertigen Küche komplettieren möchte, sollte das Westfalia Küchen-Center aufsuchen. Kostenbewusste wie anspruchsvolle Klientel findet hier eine wunschgerechte Kücheneinrichtung.

