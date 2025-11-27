Explorationsupdate – Erste Goldanalyseergebnisse von Bohrungen bei Barrambie Ranges

Höhepunkte

· Das RC-Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Barrambie von Neometals ist nun abgeschlossen. Insgesamt wurden 82 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 8.457 m entlang des Goldabschnitts Barrambie Ranges bei der Mine Golden Treasure, der Lagerstätte Ironclad und der historischen Mine Mystery gebohrt.

· Die ersten Goldanalysen für 75 der insgesamt 3.258 Bohrproben, die bei Barrambie Ranges entnommen wurden, liegen vor (dies entspricht etwa 2 % der bei Barrambie Ranges gebohrten Meter).

· Vom Bohrprogramm bei Barrambie Ranges wurden bestimmte Proben aus geologisch protokollierten Abschnitten mit potenzieller Mineralisierung für eine beschleunigte Goldanalyse ausgewählt. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Proben von RC-Bohrungen, die selektiv für die Analyse priorisiert wurden, um einen Hinweis auf den potenziellen Goldgehalt des als mineralisiert protokollierten Materials zu geben. Sie stellen weder die Analyseergebnisse für gesamte Bohrlöcher noch für alle als mineralisiert protokollierten Proben dar. Die Goldanalyseergebnisse für alle Bohrlöcher werden bekannt gegeben, sobald alle Daten vorliegen.

Bedeutsame Intervalle beinhalten:

· 25BRRC011 – 5,0 m mit 5,64 g/t Au ab 84,0 m (einschließlich 2,0 m mit 13,27 g/t Au)

· 25BRCC025 – 2,0 m mit 11,75 g/t Au ab 137,0 m (einschließlich 1,0 m mit 21,88 g/t Au)

· Die routinemäßige Analyse der restlichen RC-Bohrproben von Barrambie Ranges wird fortgesetzt.

27. November 2025 / IRW-Press / Neometals Ltd. (ASX: NMT) (Neometals oder das Unternehmen) freut sich, ein Explorationsupdate für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Barrambie (das Projekt Barrambie) in Western Australia bereitzustellen.

Die RC-Bohrungen wurden im Oktober und November 2025 an drei Standorten innerhalb des Projekts Barrambie durchgeführt. Insgesamt wurden 82 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 8.457 m abgeschlossen, einschließlich 26 RC-Bohrlöcher auf insgesamt 3.258 m im Goldabschnitt Barrambie Ranges sowie bei der historischen hochgradigen Mine Golden Treasure. Die Ziele des Bohrprogramms bei Barrambie Ranges beinhalten: die Erprobung von Erweiterungen und Wiederholungen der hochgradigen Mineralisierung unter sowie der Halo-Mineralisierung und parallelen Strukturen neben den historischen Grubenbauen Golden Treasure / Barrambie North und die Weiterverfolgung oberflächennaher historischer Bohrabschnitte und Grubenbaue entlang eines Streichens von 600 m des mineralisierten Goldabschnitts bei Barrambie Ranges.

Die sachverständige Person weist darauf hin, dass von den 3.258 bei Barrambie Ranges entnommenen Bohrproben 75 für eine beschleunigte Goldanalyse eingereicht wurden, um einen ersten Hinweis auf die potenziellen Goldgehalte entlang des Abschnitts Barrambie Ranges zu erhalten. Diese Teilmenge der Proben entspricht (in etwa) 2 % aller Bohrproben bei Barrambie Ranges und ist keine vollständige Menge aller potenziell mineralisierten Proben, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass die restlichen Proben noch einer laufenden Analyse unterzogen werden. Zur Identifizierung der Proben für die beschleunigte Analyse wurden als Auswahlkriterien das Vorkommen von Mineralisierungsindikatoren (vorwiegend das Vorkommen von Quarzerzgängen) und die Position der Probe im Bohrloch im Verhältnis zur interpretierten Lage des Erzgangs herangezogen. Die Goldanalysenergebnisse für die 75 bis dato analysierten Proben sind in Anhang 2 sowie den Abbildungen 2 bis 4 dieser Pressemitteilung zusammengefasst.

Nächste Schritte

Die routinemäßige Analyse der restlichen Bohrproben bei Barrambie Ranges, Ironclad und Mystery2 wird zurzeit durchgeführt und die Ergebnisse dieser Analysen werden separat veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Das Programm entlang des Abschnitts Barrambie Ranges und bei den historischen Goldminen Golden Treasure und Mystery wird als First-Pass-Testbohrung angesehen, deren Ergebnisse als Grundlage für die weitere Exploration der breiteren mineralisierten Abschnitte dienen sollen.

Die Analyseergebnisse der Bohrproben von Ironclad werden voraussichtlich im Januar 2026 veröffentlicht werden, wobei eine Aktualisierung der vermuteten Mineralressourcenschätzung (MRE) Die vollständigen Details finden Sie in der ASX-Pressemitteilung von Neometals vom 25. Juni 2025 mit dem Titel Barrambie Gold Mineral Resource Estimate.

für Ironclad und des Minenplans für das erste Quartal 2026 erwartet wird.

Chris Reed, Managing Director von Neometals, sagte:

Diese ersten Ergebnisse stützen unsere Einschätzung, wonach entlang des Goldabschnitts Barrambie Ranges Potenzial für schmale, hochgradige Golderzgänge besteht, und wir sind mit den ersten Analyseergebnissen und den sich daraus ergebenden potenziellen Möglichkeiten äußerst zufrieden. Unser vorrangiges kurzfristiges Ziel ist jedoch der Ausbau und die Weiterentwicklung der Lagerstätte Ironclad in Richtung kommerzielle Produktion.

Über Barrambie

Das Projekt Barrambie beherbergt eine der höchstgradigen Titanlagerstätten der Welt und ist auch für eine Goldmineralisierung äußerst vielversprechend. Seit den 1990er Jahren wurden auf dem 505 km² großen Landbesitz von Neometals, der eine Streichlänge von etwa 40 km des Barrambie Greenstone Belt (BGSB) umfasst, nur minimale Goldexplorationen durchgeführt. Das Potenzial für eine hochgradige Goldmineralisierung innerhalb des Projekts Barrambie wird durch mehrere historische Minen innerhalb des BGSB (mit einem kombinierten durchschnittlichen Produktionsgehalt von 24,8 g/t) Ausführliche Informationen finden Sie in der ASX-Pressemitteilung von Neometals vom 23. September 2024 mit dem Titel Barrambie Gold Exploration Target.

sowie durch einen umfangreichen Explorationsdatensatz belegt.

Anhand dieses umfangreichen Explorationsdatensatzes gab das Unternehmen im Jahr 2024 ein Explorationsziel von 8 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,3 g/t Au bis 10,5 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,3 g/t Au bekannt, was einer implizierten Menge von 335.000 bis 775.000 oz4 entspricht und das Potenzial des Projekts Barrambie für mehrere Goldvorkommen verdeutlicht.

VORSICHTSHINWEIS – EXPLORATIONSZIEL

Der zuständige Sachverständige weist darauf hin, dass die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels konzeptioneller Natur sind und dass keine ausreichenden Goldexplorationen durchgeführt wurden, um die Schätzung einer Goldressource für das Barrambie-Projekt (ungeachtet der anfänglichen Ironclad-abgeleiteten MRE3) zu bestätigen, und dass keine Gewissheit besteht, dass zukünftige Explorationen zur Schätzung einer Mineralressource führen werden.

Die sachverständige Person weist ferner darauf hin, dass die Explorationsdaten, auf die sich dieses Explorationsziel stützt, auf Aktivitäten früherer Betreiber basieren und zuvor nicht gemäß dem JORC-Code oder einem seiner Vorgänger gemeldet wurden oder werden könnten, und die sachverständige Person ist der Ansicht, dass diese Daten indikativ sind und keine absoluten Messwerte für das Vorhandensein einer Goldmineralisierung darstellen.

Neometals hat kürzlich die Goldexploration erstmals seit über 20 Jahren wieder aufgenommen, um bestehende und neue Ziele voranzutreiben und zu erweitern. Der Schwerpunkt der ersten Arbeiten lag auf der Lagerstätte Ironclad, die Gegenstand einer Absichtserklärung aus dem Jahr 1988 war, die von einem früheren Explorationsunternehmen (Samson Exploration NL) eingereicht wurde und mehrere Minen vorsah, die eine zentrale Verarbeitungsanlage beim Projekt Barrambie versorgen sollten. Weitere Informationen finden Sie im WAMEX-Bericht A30688.

Die gezielten Kartierungs- und Bohrarbeiten des Unternehmens in der ersten Jahreshälfte 2025 haben zu einer ersten geschätzten vermuteten Mineralressource3 von 13.000 oz Gold für die Lagerstätte Ironclad geführt und das Unternehmen arbeitet zurzeit daran, die Lagerstätte zu erweitern und in Richtung einer möglichen Produktion voranzutreiben. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels erfordern systematische Explorationsarbeiten über mehrere Jahre hinweg, um sie zu verifizieren und in zusätzliche Mineralressourcenschätzungen für das Projekt Barrambie umzuwandeln.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81990/NeoMetals_271125_DEPRCOM2.001.jpeg

Abbildung 1: Das Goldprojekt Barrambie, vereinfachte Geologie, historisches Produktionszentrum4, bedeutsame Abschnitte4, Die vollständigen Details finden Sie in der ASX-Pressemitteilung von Neometals vom 20. März 2025 mit dem Titel Exploration Update – Barrambie Gold Assays.

, Die vollständigen Details finden Sie in den ASX-Pressemitteilungen von Neometals vom 5. Februar 2025 mit dem Titel Barrambie – Maiden Gold Drilling Commences und vom 5. August 2025 mit dem Titel Barrambie High-Grade Diamond Drill Intercepts.

und vermutete MRE3. RC-Bohrungen wurden bei Barrambie Ranges, Ironclad und Mystery durchgeführt.

Erörterung

Der Goldabschnitt Barrambie Ranges, der auch die historische Mine Golden Treasure beinhaltet, ist von zwei strukturellen Abschnitten geprägt:

I. Schmale (1 bis 2 m) vertikale Erzgänge mit einem Verlauf von etwa 350°, repräsentiert durch den primären Erzgang Golden Treasure und einen parallelen westlichen Erzgang

II. Einem Verlauf von etwa 340° und einer Neigung von 60° bis 70° in Richtung Osten, repräsentiert durch mindestens zwei unterschiedliche Merkmale, insbesondere einen felsischen Gesteinsgang und einen Quarzerzgang

Das Zusammenspiel dieser strukturellen Abschnitte ist wahrscheinlich für die Bildung der hochgradigeren, nach Norden abfallenden Erzkörper verantwortlich, die in historischen Produktionsberichten erwähnt werden.

Die nordwestlich verlaufende Stratigrafie wird von steil abfallendem, feinkörnigem, stark blättrigem Chlorit-Quarz-Glimmer-Meta-Schluffstein mit schmalen, quarzreichen magnetischen Grauwackehorizonten, Basalt und weniger Hornstein/BIF (gebänderte Eisenformation) dominiert.

Mehrere schmale (1 bis 2 m), nahezu vertikale Zonen mit Quarzerzgängen (bis zu 50 %) +/- Scherungen treten in der gesamten Bohrsequenz auf und könnten mit Spuren von feinkörnigem, disseminiertem Pyrit (+/- an den Erzgangkanten) sowie verborgenen Zonen mit Siliziumdioxid-Carbonat-Epidot-Alterationen einhergehen.

Historische Berichte Einschließlich Barrambie Ranges Description of the Country, November 1906, von H. P. Woodward (stellvertretender Regierungsgeologe) und Barrambie and Errolls, State Mining Engineers Report, November 1909, von Montgomery

belegen einen hohen Anteil an feinem freiem Gold in den Erzen der Mine Golden Treasure bei Barrambie Ranges und die bis dato von Neometals durchgeführten Analysen zeigen Abweichungen in der Größenordnung, die mit dem Vorkommen von freiem Gold in den Proben übereinstimmen.

Ein hoher Nugget-Effekt bedeutet, dass kleine Bohrproben möglicherweise nicht den gesamten Gehalt akkurat wiedergeben und bei Verwendung routinemäßiger Probenahme- und Analysemethoden zu erheblichen Unterbewertungen führen können. Neometals wird diese Aspekte im Rahmen der weiteren Exploration auf dem Goldprojekt Barrambie berücksichtigen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81990/NeoMetals_271125_DEPRCOM2.002.jpeg

Abbildung 2: Bohrlochplan von Barrambie Ranges mit den Standorten der historischen und der RC-Bohrungen von 2025 sowie den bedeutsamen Abschnitten der bis dato durchgeführten Analysen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81990/NeoMetals_271125_DEPRCOM2.003.jpeg

Abbildung 3: Querschnitt von Barrambie Ranges mit ersten Analyseergebnissen für 25BRCC011 (Schnitt bei 060°, Blickrichtung NNW). Der Querschnitt für 25BRCC011 wurde als Beispiel für den geologischen Kontext der Bohrergebnisse bereitgestellt, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind. Zur Klarstellung weist Neometals darauf hin, dass nicht alle Proben von 25BRCC011 analysiert wurden und noch einer laufenden Goldanalyse unterzogen werden. Siehe Anhang 1 und 2 für vollständige Details und die Abbildungen 1, 2 und 4 für zusätzliche Details zu den Bohrlochstandorten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81990/NeoMetals_271125_DEPRCOM2.004.jpeg

Abbildung 4: Längsschnitt von Barrambie Ranges mit historischen und 2025 RC-Bohrpunkten mit analysierten Abschnitten

Im Namen von Neometals genehmigt durch Christopher Reed, Managing Director.

ENDE

Für weitere Informationen besuchen Sie www.neometals.com.au

Christopher Reed

Managing Director/CEO

Neometals Ltd

Tel.: +61 8 9322 1182

E-Mail info@neometals.com.au

Lucas Robinson

Managing Director

Corporate Storytime

Tel.: +61 408 228 889

E-Mail lucas@corporatestorytime.com

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die sachverständige Person weist darauf hin, dass bestimmte Explorationsergebnisse in dieser Pressemitteilung aus historischen DEMIRS-WAMEX-Jahresberichten und internen Unternehmensberichten stammen, die von früheren Betreibern erstellt wurden. Weitere Explorationen und Bewertungen können die Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse gemäß den JORC-Standards 2012 beeinträchtigen. Neometals oder seiner sachverständigen Person sind keine Umstände bekannt, die Anlass geben, die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der zuvor gemeldeten Bohrergebnisse und Arbeiten in Frage zu stellen.

Das Unternehmen hat eine Desktop-Bewertung der abgeschlossenen Arbeiten durchgeführt. Es hat die Ergebnisse jedoch nicht umfassend validiert, weshalb diese Ergebnisse mit angemessener Vorsicht zu behandeln sind.

Um den Bestimmungen der ASX-Listing-Regel 5.7 und der zugehörigen FAQ 36 zu entsprechen (Bekanntgabe wesentlicher Akquisitionen – Explorationsergebnisse früherer Eigentümer) sind Einzelheiten zu historischen Explorationsprogrammen von Unternehmen vor Neometals für die zusätzlichen historischen Bohrdaten anzugeben, die zuvor nicht in der ASX-Mitteilung von Neometals vom 23. September 2024 mit dem Titel Barrambie Gold Exploration Target und/oder vom 5. Februar 2025 mit dem Titel Barrambie – Maiden Gold Drilling Commences veröffentlicht wurden. Die in diesen Ankündigungen genannten WAMEX-Berichte können online unter geoview.dmp.wa.gov.au/GeoView unter Verwendung der eindeutigen A-Nummer für jeden Bericht abgerufen werden. Jeder WAMEX-Bericht enthält eine technische Erläuterung der durchgeführten Arbeiten und der erzielten Ergebnisse.

ERKLÄRUNG DER SACHVERSTÄNDIGEN PERSON

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse, Explorationsziele und Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen und Begleitdokumenten, die von Herrn Jeremy Peters FAusIMM CP (Min, Geo) zusammengestellt wurden, und geben diese wahrheitsgetreu wieder. Herr Peters ist Direktor von Burnt Shirt Pty Ltd, einem Beratungsunternehmen für Geologie und Bergbau, und verfügt über ausreichende Erfahrung in der Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Explorationsziele und Mineralressourcen in Bezug auf archäische orogene Goldmineralisierungen in Westaustralien, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe des Australasian Code for Reporting of Exploration Results (Australasiatischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse) vom Dezember 2012 zu gelten. Die aus historischen internen Berichten des Neometals Exploration Teams zusammengestellten Daten wurden von Herrn Peters geprüft, der zuvor seine schriftliche Zustimmung zur Aufnahme der Angaben in diesen Bericht auf der Grundlage dieser Informationen in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext erteilt hat.

Informationen zu Explorationsergebnissen, Explorationszielen und Mineralressourcen wurden in den folgenden früheren Marktmitteilungen von Neometals veröffentlicht. Herr Peters war die zuständige Person für diese Marktmitteilungen und hat zuvor schriftlich zugestimmt, dass die darin enthaltenen Informationen in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext in diesen Bericht aufgenommen werden dürfen. Kopien dieser Mitteilungen sind auf der Website des Unternehmens unter www.neometals.com.au/en/investors oder auf der Website der ASX unter www.asx.com.au verfügbar.

(i) 23. September 2024, mit dem Titel Barrambie Gold Exploration Target (Explorationsziel Barrambie Gold); (ii) 5. Februar 2025, mit dem Titel Maiden Gold Drilling Programme Commences at Barrambie Project (Erstes Goldbohrprogramm im Projekt Barrambie beginnt); (iii) 20. März 2025 mit dem Titel Exploration Update – Barrambie Gold Assays (Explorationsupdate – Goldanalysen in Barrambie); (iv) 25. Juni 2025 mit dem Titel Barrambie Gold Mineral Resource Estimate (Schätzung der Goldmineralressourcen in Barrambie); (v) 5. August 2025 mit dem Titel Barrambie High-Grade Diamond Drill Intercepts (Hochgradige Diamantbohrungen in Barrambie); (vi) 17. September 2025 Historische Goldbohrungsergebnisse in Barrambie und (vii) 8. Oktober 2025 Bohrungen in Barrambie Ranges beginnen.

Über Neometals Ltd

Das Ziel von Neometals ist es, durch die nachhaltige Produktion wichtiger und wertvoller Materialien, die für eine sauberere Zukunft unerlässlich sind, einen Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen vermarktet ein Portfolio kostengünstiger, nachhaltiger Verarbeitungslösungen für kritische Mineralien parallel zur Exploration und Erschließung eines umweltfreundlichen Bergbaubetriebs im Rahmen seines Goldprojekts Barrambie.

Die vorgelagerten Mineralvorkommen des Unternehmens weisen zwei unterschiedliche Arten der Mineralisierung auf, die Edelmetalle und Industriemineralien enthalten:

· Barrambie Gold (100 % NMT) – historisches Gebiet mit hochgradigen Goldvorkommen im ergiebigen Murchison Gold Belt, das bisher nur in sehr begrenztem Umfang modern erkundet wurde. Das erste Goldexplorationsziel hat das Potenzial für Goldfunde in Brownfields in Camp-Größe aufgezeigt. Ein aktives Explorationsprogramm läuft im Jahr 2025. Barrambie liegt in der Nähe einer Reihe von Verarbeitungsanlagen und Verkehrsinfrastrukturen Dritter.

· Barrambie Titanium and Vanadium (100 % NMT) – Die weltweit zweitgrößte Hartgesteins-Titanlagerstätte befindet sich derzeit in einem Veräußerungsprozess.

Das Portfolio der Unternehmen an in der Entwicklung befindlichen Verarbeitungslösungen umfasst:

· Lithium Chemicals (70% NMT) – Das patentierte ELi Process-Verfahren, an dem Mineral Resources Ltd zu 30 % beteiligt ist, zielt darauf ab, Lithiumhydroxid und -carbonat in Batteriequalität aus Sole und/oder Hartgesteinsrohstoffen zu den niedrigsten Betriebskosten herzustellen. Die Pilotversuche wurden erfolgreich abgeschlossen, und derzeit wird die industrielle Validierung mit Partnern wie Rio Tinto sowie die Kommerzialisierung durch ein Technologie-Lizenzierungsgeschäftsmodell geplant.

· Vanadiumgewinnung (100 % NMT) – Zum Patent angemeldetes hydrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid aus einem Nebenprodukt der Stahlerzeugung (Schlacke) zu Betriebskosten und einem CO2-Fußabdruck im untersten Quartil im Rahmen eines Geschäftsmodells für Technologielizenzen. Der Projektfinanzierungsprozess für die erste kommerzielle Anlage ist im Gange (86,1 % NMT).

Die vollständige Pressemitteilung in Englisch ist unter dem folgenden Link abrufbar:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03028991-6A1299494&v=undefined

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

