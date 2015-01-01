Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Düne“ von Marc Freund im Klarant Verlag

Eine Leiche in den Dünen von Langeoog! Ein kerngesunder Rettungsschwimmer, getötet mit einem Medikament, das er nie nahm. Was geschah wirklich hinter den Türen der Inselklinik?

Der neue Langeooger Ostfrieslandkrimi von Marc Freund ist da! Der Tod eines Rettungsschwimmers wirkt wie ein tragischer Herzstillstand. Doch die Obduktion offenbart Mord mit einem neuartigen Medikament. Zwischen Dünen, Reha-Klinik und einer verbotenen Affäre stoßen die Inselkommissare auf ein Netz aus Geheimnissen. Und schicken einen Mann undercover dorthin, wo niemand genauer hinsieht.

Klappentext:

Eine Leiche in den Langeooger Dünen – vergiftet. Sollten dadurch üble Machenschaften vertuscht werden?

Der Rettungsschwimmer Marko Wüst wird tot aufgefunden. Todesursache: Herzstillstand! Doch, wie die Obduktion ergibt, hervorgerufen durch die Überdosis eines neuartigen Blutdruckmittels. Aber der junge Mann war kerngesund und hielt nichts von Medikamenten. Als die Inselkommissare von Langeoog, Rieke Voss und Gerret Kolbe, im Umfeld des Toten ermitteln, erfahren sie, dass er seit einiger Zeit angespannt war und sich Sorgen machte. Hatte das mit seiner neuen Freundin zu tun? Diese ist verheiratet und Ärztin in einer Reha-Klinik auf der Insel. Wollte sie vielleicht das Verhältnis mit ihrem Liebhaber final beenden? Oder ist ihm in der Klinik bei seinen Besuchen etwas aufgefallen, was nicht ganz einwandfrei war? Die Verabreichung des speziellen Medikaments als Mordwaffe weist ebenfalls in diese Richtung. Um den dortigen Vorgängen auf die Spur zu kommen, entschließt sich die Polizei zu einer waghalsigen Aktion: Kolbes Zimmernachbar Otto Ladengast wird in geheimer Mission als Patient in die Klinik eingeschleust …

„Langeooger Düne“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Langeooger Düne“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G7L5KWDT sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077722121.

Der Autor:

Marc Freund wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste – an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernde Insel Langeoog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto.

Zur Reihe „Die Inselkommissare“:

Ihren Dienst auf Langeoog beginnen die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss am gleichen Tag. Gerret Kolbe, der erfahrene Ermittler aus der Großstadt, der auf die vermeintlich friedliche ostfriesische Insel versetzt wird. In seine alte Heimat, die er aber schon als kleines Kind verlassen hat. Und Rieke Voss, die waschechte Ostfriesin und frischgebackene Kommissarin aus Wittmund.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."

