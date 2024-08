Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Gewittermord“ von Hans-Rainer Riekers im Klarant Verlag

Ein fürchterliches Gewitter, eine aufgebahrte Leiche mit eingeritztem Kreuz auf der Brust und eine alte Frau als Zeugin! Ein skurriler Fall für die Kommissare Stefan Gote und Stine Lessing aus Aurich.

In seinem zehnten Ostfrieslandkrimi gibt der Autor Hans-Rainer Riekers den beiden Sonderermittlern viele Rätsel auf. Denn die Spurenlage einerseits und die Aussagen einer Zeugin andererseits widersprechen sich im eklatanten Maße. Wo liegt nun das richtige Motiv, das zum Täter führt? Die Uhr tickt, denn der Mörder hat sein Werk noch nicht vollendet!

Zum Inhalt von „Gewittermord“:

»Da braut sich was zusammen, Hilmar!« Bentje Efken genügt ein Blick auf die drohenden Wolken, die in Ostfriesland an einem schwülen Sommerabend das aufziehende Unwetter über der Krummhörn ankündigen. Was sie in dieser stürmischen Gewitternacht beobachtet, ist der Auftakt zu einem Kriminalfall, wie ihn Hauptkommissar Stefan Grote und seine Kollegin Stine Lessing von der Kripo Aurich noch nicht erlebt haben. Es beginnt mit einer aufgebahrten Leiche, der ein Kreuz in die Brust geritzt wurde. Leider stellt sich schnell heraus, dass Bentjes Wahrnehmungen in einem krassen Widerspruch zur Spurenlage stehen, die sich den Ermittlern am Tatort in der alten Uplewarder Mühle bietet. Ist die alte Frau etwas >tüdelig<, wie einige behaupten? Doch die Widersprüche lassen sich nicht ausräumen und bringen sogar Professor Hellinghaus, den Chef der Pathologie des LKA an seine Grenzen. Erst spät wird klar, wie sich das Puzzle zusammensetzt. Zu spät, um einen weiteren Mord zu verhindern? Serienbeschreibung: Ein Fall für Grote und Lessing

Der erfahrene Hauptkommissar Stefan Grote weiß zuerst nicht so recht, was er von der hübschen Kriminalanwärterin Stine Lessing halten soll: zu zierlich, zu modisch für den Polizeidienst. Doch schon bald merkt Grote, dass seine junge Kollegin hochintelligent ist, die beiden wachsen zu einem echten Team zusammen. Allerdings hat Stine eine Schwäche, die sie bislang geschickt verbergen konnte: In bestimmten Grenzsituationen, unter hohem Druck und bei Gefahr, wird sie von ihrer Angst eingeschnürt und ist zu keiner rationalen Handlung mehr fähig.

Nach ihrem ersten gemeinsamen schicksalhaften Mordfall auf der Nordseeinsel Juist werden Grote und Lessing als Sonderermittler nach Aurich versetzt. In ganz Ostfriesland gehen sie nun dem Verbrechen auf die Spur.

Nach den Ostfrieslandkrimis „Dünenhausmord“ (ISBN 9783965862425), „Emsdeichmord“ (ISBN 9783965863101), „Springfluttod“ (ISBN 9783965863798), „Leybuchtmord“ (ISBN 9783965864429), „Sandbankmord“ (ISBN 9783965865402), „Totenhausmord“ (ISBN 9783965866171), „Johannismord“ (ISBN 9783965867291), „Memmert Mord“ (ISBN 9783965867987) und „Baljenmord“ (ISBN 9783965869158) ist nun „Gewittermord“ (ISBN 9783689750411) erschienen und als E-Book bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Gewittermord“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/gp/product/B0DCZ8NY2V sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1072784685.

Der Autor:

Hans-Rainer Riekers schreibt Ostfrieslandkrimis, die vor allem eines sind: authentisch, denn als pensionierter Polizeibeamter kennt er die Details einer Ermittlung ganz genau. Der in Bremen geborene Autor liebt seine Heimat Norddeutschland, und besonders der raue Charme der Ostfriesischen Inseln hat es ihm angetan. Die einzigartigen maritimen Stimmungen, die den Freizeitskipper an der Nordsee und in den malerischen Orten Ostfrieslands befallen, gibt er in seinen Büchern an die Leser weiter, die so unmittelbar auf den Spuren der Handlung wandern können!

