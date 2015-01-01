Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Braut“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein Heiratsschwindler auf Juist? Eine unglaubliche Anschuldigung – doch dann wird dieser tot aufgefunden! Die Inselkommissare Antje Fedder und Roland Witte wissen nicht, was sie glauben sollen.

Ein angesehener Makler wird eines Verbrechens beschuldigt – und ermordet! Ein seltsamer Fall für die Polizisten des Töwerlands. In dem Ostfrieslandkrimi „Juister Braut“ von Sina Jorritsma führt eine Spur tief in die Vergangenheit.

Klappentext:

»Auf Juist treibt ein Heiratsschwindler sein Unwesen!«

Die Inselkommissare Antje Fedder und Roland Witte sind beunruhigt, als sie diesen Hinweis erhalten. Solch ein Betrüger, der seine arglose Braut hinters Licht führt, muss natürlich sofort dingfest gemacht werden. Nur: Der Beschuldigte, Hauke Schiefkant, ist ein herzensguter Mensch, wird hochgeschätzt und ist beliebt bei Insulanern und Gästen. Wo also kommen diese Anschuldigungen her? Die Reiseschriftstellerin Chloe Tietjen hat sie anonym erhalten und sich dann an die Polizei gewandt. Noch bevor die Kommissare jedoch mit Hauke sprechen können, wird seine Leiche gefunden, erdrosselt mit einem Seidenschal. War doch etwas dran an der Geschichte, hat ihn ein geschädigtes Opfer auf dem Gewissen? Aber dann stellt sich heraus, dass Hauke, der als Immobilienmakler und Verwalter von Ferienhäusern tätig war, großen Ärger mit einer Mietpartei hatte. Kamen daher die böswilligen Gerüchte und mündeten in einem Mord?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Books, Thalia, Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 6,99 Euro erhältlich.

„Juister Braut“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0HC3S4YDZ sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1081102659.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Zur Reihe „Witte und Fedder ermitteln“:

Die traumhaft schöne Nordseeinsel Juist – von Einheimischen und Urlaubern auch liebevoll als »Töwerland« (Zauberland) bezeichnet – ist der Schauplatz für spannende Kriminalfälle, die von Kommissarin Antje Fedder und Kommissar Roland Witte gelöst werden. Die blonde Antje kennt das Eiland wie ihre Westentasche, denn sie ist hier geboren und aufgewachsen. Ihrem Scharfsinn entgeht so leicht nichts. Während die Inselpolizistin eher zur Ernsthaftigkeit neigt, nimmt ihr Kollege Roland das Leben von der leichten Seite. Laut einer alten Redensart scheinen sich Gegensätze anzuziehen, denn die beiden stehen nicht nur beruflich Seite an Seite – sie sind auch privat ein Liebespaar. Während dieses unschlagbare Duo für Recht und Ordnung sorgt, kümmert sich Antjes Vater Tjark Fedder in seiner gemütlichen Kneipe Juister Kajüte um das leibliche Wohl. Der pensionierte Seemann hat dank seiner großen Lebenserfahrung den einen oder anderen wichtigen Hinweis für die Ermittler, denn ihm kommen viele Neuigkeiten zu Ohren. Und Tjark schafft es sogar, die übereifrige Bürgermeisterin Silke Meester zu bremsen, die den Kommissaren gelegentlich bei ihrer Arbeit dazwischenfunken will.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

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