Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Gezeiten“ von Marc Freund im Klarant Verlag

Ein Fund auf einem übernommenen Fischkutter wird für Tobias Freerks zum Verhängnis. Die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss stehen vor einem Kriminalfall, der bis in die Vergangenheit reicht!

Marc Freund erzählt in seinem neuesten Ostfrieslandkrimi von der Entdeckung eines alten Notizbuches, das mehr Fragen als Antworten liefert. Als dadurch eine Kette an Ereignissen ausgelöst wird, haben es die Kommissare plötzlich auch mit einem früheren Vermisstenfall zu tun!

Klappentext:

»Er wurde mit seinem eigenen Schraubenschlüssel erschlagen!« Tobias Freerks hat gerade seinen neuen Fischkutter auf Langeoog übernommen, als er an Bord ein Notizbuch mit verstörendem Inhalt entdeckt, der ihm den Atem stocken lässt. Die kryptischen Einträge deuten auf ein verborgenes Verbrechen hin – eine Anklage gegen jemanden, der auf dem Boot zum Mörder geworden sein könnte. Doch bevor Freerks seine Entdeckung vollständig verstehen kann, wird er umgebracht. Die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss stehen vor einem Labyrinth aus Lügen, Schweigen und verdrängten Geheimnissen. Ist Peter Lausen, der Vorbesitzer des Bootes, tatsächlich der Mörder, auf den die Notizen hinweisen? Oder hat das spurlose Verschwinden einer jungen Frau, die vor vielen Langeooger Gezeiten nach Antworten auf der Insel suchte, eine tiefere Bedeutung für den mysteriösen Fall?

„Langeooger Gezeiten“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Langeooger Gezeiten“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/Langeooger-Gezeiten-Ostfrieslandkrimi-Die-Inselkommissare-ebook/dp/B0FBRT8NXB sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1075526724.

Der Autor:

Marc Freund wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste – an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernde Insel Langeoog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto.

Zur Reihe „Die Inselkommissare“:

Ihren Dienst auf Langeoog beginnen die Inselkommissare Gerret Kolbe und Rieke Voss am gleichen Tag. Gerret Kolbe, der erfahrene Ermittler aus der Großstadt, der auf die vermeintlich friedliche ostfriesische Insel versetzt wird. In seine alte Heimat, die er aber schon als kleines Kind verlassen hat. Und Rieke Voss, die waschechte Ostfriesin und frischgebackene Kommissarin aus Wittmund.

