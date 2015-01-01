Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Matjesmord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

War es wirklich das Matjesbrötchen? Ein dramatischer Dreh auf Langeoog wirft Fragen auf. Fenja Bruns und Jonte Visser folgen Spuren voller Geheimnisse, Gefühle und überraschender Wendungen.

Ein sonniger Drehtag auf Langeoog gerät aus dem Gleichgewicht – und plötzlich steht alles im Raum: War das Matjesbrötchen wirklich die Ursache? Fenja Bruns und Jonte Visser tauchen tief ein in ein Geflecht aus Nähe, Eifersucht und verborgenen Motiven.

»Gift! Die Frau hat ein giftiges Matjesbrötchen gegessen!«

Was auf Langeoog als kulinarisches Highlight geplant war, wird zur tödlichen Katastrophe: Der Starkoch Nils Bäumer dreht am Strand der Insel eine neue Folge seiner Show Von Labskaus bis Sushi. Doch als eine junge Frau in das von Bäumer frisch zubereitete Matjesbrötchen beißt, bricht sie vor laufenden Kameras zusammen. Jede Hilfe kommt zu spät.

Die Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser sind bei dem Drama vor Ort, da der Showkoch nach einem Vorfall bei seiner letzten Sendung um Polizeischutz gebeten hatte. Das Opfer ist die Kleindarstellerin Rabea Horn, die zuletzt Drohungen von einem unbekannten Verehrer erhielt. Aber war sie überhaupt das Ziel des Giftattentats?

Schon bald stoßen die ostfriesischen Ermittler auf ein brisantes Dreiecksverhältnis: zwischen Rabea, ihrer besten Freundin Charly – einer exzentrischen Käfigtänzerin – und ausgerechnet dem Starkoch Nils Bäumer, der offenbar einiges zu verbergen hat …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

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Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

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Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

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email : info@klarant.de

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