Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Norderneyer Klatschmaul“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Hochspannung! Ein berüchtigter Klatschreporter sorgt auf Norderney plötzlich für großes Schweigen. Zu viele Feinde, zu viele Geheimnisse. Lewert und von Bröking suchen nach der Wahrheit.

Rainer Claßen lebte von Geschichten über andere – bis seine eigene alles verändert. Auf Norderney gerät der berüchtigte Klatschreporter ins Zentrum eines rätselhaften Falls. Kommissar Manno Lewert und Privatdetektiv Wieland von Bröking stoßen auf Inselbewohner, die ihm lieber aus dem Weg gingen. Alte Geheimnisse, verletzter Stolz und ein entscheidender Erinnerungsfetzen führen Schritt für Schritt zur Wahrheit.

Klappentext:

»Psst! Ein aufdringliches Klatschmaul wurde zum Schweigen gebracht. «

An der Strandpromenade von Norderney wird der berüchtigte Klatschreporter Rainer Claßen tot aufgefunden. Seit Jahren belieferte er die Regenbogenpresse mit exklusiven Skandalgeschichten. War er auf der Nordseeinsel einer neuen Story auf der Spur?

Die Norderneyer Inselermittler Kommissar Manno Lewert und Privatdetektiv Wieland von Bröking stoßen auf mehrere Verdächtige, denen der Tote hartnäckig nachgestellt hat. Doch wer besaß die Unverfrorenheit, den Reporter am helllichten Tag zu töten? Kaltblütig vor aller Augen – ein Mord, der riskanter kaum hätte sein können!

Erst das phänomenale Gedächtnis Wieland von Brökings führt die beiden Ermittler auf die richtige Spur. Ein brisantes Geheimnis aus der Vergangenheit lässt den ganzen Fall in einem neuen Licht erscheinen …

„Norderneyer Klatschmaul“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu „Norderneyer Klatschmaul“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0GTYWC9HG und hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078859676.

Der Autor:

Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Krimis, Fantasy-Romanen und Jugendbüchern. Seine Romane erreichten eine Gesamtauflage von über 3 Millionen Exemplaren und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Väterlicherseits stammt seine Familie aus Ostfriesland. Sein Großvater war jahrzehntelang Bürgermeister von Twixlum, die dortige Thedastraße ist nach seiner Großmutter benannt. Er selbst lernte als Zehnjähriger auf dem Großen Meer das Segeln und kehrte auch später mit der eigenen Familie immer wieder im Urlaub dorthin zurück. So lag es für ihn nahe, diese Gegend auch zum Schauplatz seiner Kriminalromane zu machen.

Zur Reihe „Die Inselermittler“:

Ein ungleiches Duo ermittelt auf der Ostfriesischen Insel Norderney!

Kriminalhauptkommissar Manno Lewert ist ein bodenständiger Ostfriese und die Ruhe selbst. Seine Besonnenheit hilft ihm, auch mit schwierigen Charakteren gut zurechtzukommen – so wie Wieland von Bröking. Der egozentrische Privatdetektiv wirkt auf Außenstehende leicht arrogant und abweisend, was aber vor allem daran liegt, dass er alles, was er anhand von Kleinigkeiten bei seinen Mitmenschen analysiert, auch offen anspricht. Der hochbegabte van Bröking ist ein sogenannter »Super-Recogniser«, beim Wahrnehmen von Details macht ihm kein Gesichtserkennungsprogramm etwas vor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gabelstapler-Vermietung, Hebebühnen und mehr in Kassel, Göttingen und Umgebung Alltagstaugliche Familienwagen in Oldenburg: regionale Autosuche macht Besichtigung und Abholung planbar