Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Ostfriesische Offenbarung“ von Stefan Albertsen im Klarant Verlag

Ein schockierender Fund in Norden: Eine tote Kommissarin, zwei Leichen in der Klärgrube – und ein dunkles Geheimnis, das jahrzehntelang verborgen blieb.

Im zehnten Ostfrieslandkrimi von Stefan Albertsen führen unerledigte Dinge der Kripo Norden zu großen Schwierigkeiten. Das Entdecken der Leiche von Oberkommissarin/ Rickmers, ein grausamer Fund in einer alten Klärgrube von zwei weiteren Toten und eine mögliche Verbindung der beiden Fälle. Während Kommissarin Hilka Martens ohne ihren Kollegen Axel Groot ermittelt, enthüllt die Spurensuche ein lange verdrängtes Verbrechen. Als sich alle Puzzleteile fügen, kommt eine schockierende Wahrheit ans Licht …

Klappentext:

»Das ist der aufsehenerregendste Vermisstenfall der letzten Jahrzehnte in Norden und Umgebung!« Im ostfriesischen Norden überschlagen sich die Ereignisse. Jugendliche entdecken auf Hinnerk Lunds heruntergekommenem Hof die Leiche von Oberkommissarin Rosalie Rickmers. Als die Spurensicherung das Gelände weitläufiger unter die Lupe nimmt, findet sie in einer alten, vergessenen Klärgrube zwei weitere Tote. Gibt es eine Verbindung zwischen der ermordeten Kommissarin und den Klärschlammleichen, die konserviert schon mehrere Jahrzehnte dort lagen? Ist der Hofbesitzer Hinnerk Lund der Mörder oder nur eine Marionette in einem perfiden Spiel? Kommissarin Hilka Martens und ihr Team stehen vor einer Herausforderung – und müssen ohne Hauptkommissar Axel Groot auskommen, der sich freistellen ließ, um einen ganz persönlichen Fall endgültig abzuschließen. Als die Identität der Toten geklärt ist, wird klar: Die Ermittler haben es mit einem brisanten Vermisstenfall zu tun, der längst zu den Akten gelegt wurde. Im finalen Showdown laufen alle Fäden zusammen, und die schockierende Wahrheit wird offenbart …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Ostfriesische Offenbarung“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0F22GB6YP sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074800956.

Der Autor:

Der Ostfrieslandkrimi-Autor Stefan Albertsen ist Friese durch und durch. Seine Krimis und Romane, die in verschiedenen Verlagen erschienen sind, begeistern die Leser. Der Hobbyschauspieler aus Breklum liebt die frische Luft, den salzigen Duft der Nordsee und den kernigen Wind, der ihm durch das Gesicht fährt. Der Autor hat eine starke Affinität zum Meer und zu der Weite des Landes, die er immer schwer entbehrt, wenn es ihn einmal für längere Zeit von zu Hause fortführt. Und so kommen ihm die besten Ideen für seine Krimis immer dann, wenn er sich bei einem Spaziergang an der Küste so richtig den Kopf freipusten lässt.

Zur Reihe: „Kripo Norden ermittelt“

Hauptkommissar Axel Groot und Kommissarin Hilka Martens sind die Ermittler bei der Kripo Norden in Ostfriesland. Während Axel sich nach hektischen Jahren im Dauereinsatz beim SEK nach einem ruhigeren Arbeitsumfeld sehnt, wurde Hilka eher zwangsversetzt und die spezielle, manchmal etwas ruppige Art der Ostfriesen fordert sie heraus.

