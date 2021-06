Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Verschwunden im Moor“ von Stefan Albertsen im Klarant Verlag

Die Kripo Norden bekommt es mit einem sehr brisanten Fall zu tun, bei dem es keine Zeit zu verlieren gibt: das Leben einer jungen Milliardärserbin ist in Gefahr!

Krimiautor Stefan Albertsen lässt seine Kommissare der Kripo Norden erneut ermitteln! Im spannenden Ostfrieslandkrimi „Verschwunden im Moor“ erleben Hauptkommissar Axel Groot und Kommissarin Hilka Martens einen Entführungsfall ohnegleichen: die Täter verlangen fünf Millionen Euro und einen USB-Speicher mit sensiblen Daten! Wieviel Zeit bleibt den beiden Kommissaren noch?

Zum Inhalt von „Verschwunden im Moor“:

Aufregung in Ostfriesland! Nikola van Loon, die Enkelin des niederländischen Milliardärs Rikhard van Loon, verschwindet spurlos. Bei einem Morgenspaziergang im Berumerfehner Moor wird sie von Unbekannten entführt.

Handelt es sich um eine sorgfältig geplante Aktion eines geschäftlichen Konkurrenten des Großunternehmers? Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Rikhard mit seiner Familie regelmäßig den Urlaub in seinem Domizil in Ostfriesland verbringt. Oder sind die Täter in den eigenen Reihen des Van-Loon-Clans zu suchen? Die Forderung der Entführer lässt zunächst beide Möglichkeiten offen, denn neben fünf Millionen Euro in der digitalen Währung Bitcoin verlangen die Erpresser auch sensible Daten des Projekts »Genevra«.

Doch am schockierendsten ist das schaurige Detail, das der Lösegeldforderung beigefügt ist. Hauptkommissar Axel Groot und Kommissarin Hilka Martens von der Kripo Norden dürfen in diesem brisanten Fall keine Zeit verlieren, wenn sie das Leben der jungen Milliardärserbin retten wollen …

Serienbeschreibung „Kripo Norden ermittelt“:

Hauptkommissar Axel Groot und Kommissarin Hilka Martens sind die neuen Ermittler bei der Kripo Norden in Ostfriesland. Während Axel sich nach hektischen Jahren im Dauereinsatz beim SEK nach einem ruhigeren Arbeitsumfeld sehnt, wurde Hilka eher zwangsversetzt und die spezielle, manchmal etwas ruppige Art der Ostfriesen fordert sie heraus. Doch nach einiger Zeit findet sie Gefallen an den Küstenbewohnern, dem trockenen Humor an der Nordsee und an ihrer neuen Heimat. Und gemeinsam mit ihrem neuen Vorgesetzten bekommt Hilka so viel zu tun, dass ihr ganz bestimmt nicht langweilig wird. Denn auch an der Nordseeküste schläft das Verbrechen nicht.

Nach den Ostfrieslandkrimis „Die Leiche am Westerdeich“ und „Tod beim Spökenkieken“, ist jetzt mit „Verschwunden im Moor“ der dritte Band aus der Reihe „Kripo Norden ermittelt“ erschienen. Alle Ostfriesenkrimis von Stefan Albertsen sind in sich abgeschlossen und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.

„Verschwunden im Moor“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro.

Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 11,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Verschwunden im Moor“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B097QBJ1WM sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/verschwunden-im-moor-ostfrieslandkrimi-kripo-norden_35269630-1.

Der Autor:

Der Ostfrieslandkrimi-Autor Stefan Albertsen ist Friese durch und durch. Seine Krimis und Romane, die in verschiedenen Verlagen erschienen sind, begeistern die Leser. Der Hobbyschauspieler aus Breklum liebt die frische Luft, den salzigen Duft der Nordsee und den kernigen Wind, der ihm durch das Gesicht fährt. Der Autor hat eine starke Affinität zum Meer und zu der Weite des Landes, die er immer schwer entbehrt, wenn es ihn einmal für längere Zeit von zu Hause fortführt. Und so kommen ihm die besten Ideen für seine Krimis immer dann, wenn er sich bei einem Spaziergang an der Küste so richtig den Kopf freipusten lässt.

