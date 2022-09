Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Spiekerooger Falle“ von Marc Freund im Klarant Verlag

In seiner feudalen Villa wird die Leiche des wohlhabenden Insulaners Arnulf Conradi vorgefunden! Liegt das Motiv des Giftmords innerhalb der zutiefst zerstrittenen Familie?

Im dritten Ostfrieslandkrimi von Marc Freund aus der Reihe „Ein Fall für Eden und Mattern“ müssen sich die beiden Ermittler mit den Verhältnissen einer nicht gerade symphatischen Famile befassen. Was war das Motiv für den heimtückische Tat: Rache, Hass oder Gier?

Zum Inhalt von „Spiekerooger Falle“:

»Bitte helfen Sie mir! Ich wurde soeben … vergiftet.«

Doch der Anruf von Arnulf Conradi bei der Spiekerooger Polizeistation kommt zu spät. Als sie in der feudalen Villa der Conradis eintreffen, können die Kommissare Wiebke Eden und Hinrich Mattern nur noch den Tod des wohlhabenden Insulaners feststellen. Der Mörder hat die todbringende Substanz in den Kaffee des Opfers gemischt.

Eden und Mattern treffen auf eine zerstrittene Familie und müssen tief in der Vergangenheit forschen, um das Motiv für die Tat zu ermitteln. Wer war das ermordete Familienoberhaupt, dessen Tod für seine Mitmenschen eine Erleichterung zu sein scheint, wirklich? Und was hat es mit dem in der Conradi-Villa versteckten Safe auf sich, zu dem niemand den Code kennt?

Als die Kommissare dabei sind, diese Fragen zu beantworten, folgt der nächste Schock: Der gefährliche Giftmischer von Spiekeroog hat ein weiteres Opfer gefunden …

Der Titel ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

„Spiekerooger Falle“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0BDXLTKJS sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/spiekerooger-falle-ostfrieslandkrimi-ein-fall-fuer-eden-und_38899761-1.

Marc Freund wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Geschichten am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt.

Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste – an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernden Inseln Langeoog und Spiekeroog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen.

Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Veröffentli­chungen für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen bisher auf sein Konto.

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

