Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Spiekerooger Schatten“ von Marc Freund im Klarant Verlag

Ein Banküberfall mit tödlichem Ausgang, ein düsteres Geheimnis und eine trügerische Abendgesellschaft auf Spiekeroog. Ein Wettlauf gegen die Zeit hat für die Inselkommissare begonnen.

Das Ermittler-Duo Mattern und Eden gerät auf einer mysteriösen Einladung in einen Strudel aus Schuld, Vertuschung und Rache. Was als harmloses Dinner beginnt, entpuppt sich als perfide Falle – denn die Identität eines Mörders soll aufgedeckt werden.

Klappentext:

»Es geht um meine Mutter und … um einen Toten in unserem Hausflur!« Die Inselpolizisten von Spiekeroog, Hinrich Mattern und Wiebke Eden, werden vom Nachbarn des Hauptkommissars zu einer Abendgesellschaft geladen. Doch die Veranstaltung im Haus von Dr. Jesko Gunther wirkt von Anfang an äußerst seltsam. Weder scheinen sich die Gäste untereinander wirklich zu kennen noch mit dem Gastgeber in näherem Zusammenhang zu stehen. Erst im Laufe des Abends wird deutlich, dass die Anwesenden eine Gemeinsamkeit haben: Sie waren Zeugen eines Banküberfalls, bei dem der stellvertretende Filialleiter Joachim Gunther getötet wurde. Nach dem Essen konfrontiert der Hausherr seine Gäste mit einer unglaublichen Anschuldigung. Als sie sich gemeinsam mit seinem Sohn im Tresorraum vor den Bankräubern zur Sicherheit eingeschlossen hatten, soll einer von ihnen seinen Sohn getötet haben, und die übrigen Beteiligten hätten dies vertuscht! Doch welches Motiv könnte hinter dieser Tat stecken? Der Hauptkommissar hat genug und verlässt mit Wiebke Eden das Haus, da wird er kurz darauf von einer der verdächtigten Personen angesprochen, die ihm eine wichtige Mitteilung machen will – doch Mattern vertröstet sie auf den nächsten Tag. Ein großer Fehler, denn in der Nacht wird einer der Gäste getötet! Jetzt drängt die Zeit, denn es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Mörder auch die übrigen Zeugen zum Schweigen bringen will …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Spiekerooger Schatten“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0F4F6RPHC sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1074958762.

Der Autor:

Marc Freund ist Autor der neuen Ostfrieslandkrimi Serie „Die Inselkommissare“. Er wuchs in Osterholz auf, direkt an der Ostseesteilküste gelegen, die schon von Kindesbeinen an eine große Faszination auf ihn ausübte. Und so spielen viele seiner Krimis am Meer, dem er sich sehr verbunden fühlt. Regelmäßig zieht es den Krimiautor auch auf die andere Seite der Küste – an die Nordsee. Derzeit vor allem auf die bezaubernden Inseln Langeoog und Spiekeroog, wo seine Ostfrieslandkrimis spielen. Seit 2010 ist Marc Freund für verschiedene Verlage tätig. Daneben wurde er auch als Hörspielautor bekannt. Weit über 250 Hörspiele für die unterschiedlichsten Reihen und Serien gehen dabei bisher auf sein Konto.

Zur Reihe „Ein Fall für Eden und Mattern“:

Spiekeroog! Die junge Kommissarin Wiebke Eden kann zunächst ihr Glück kaum fassen, als sie auf eigenen Wunsch auf die idyllische Nordseeinsel versetzt wird. Denn nichts wünscht sich Wiebke sehnlicher, als in ihr geliebtes Ostfriesland zurückzukehren.

Doch sie hat nicht mit Kommissar Hinrich Mattern gerechnet. Der grummelige Inselkommissar ist ein ostfriesischer Eigenbrötler, wie er im Buche steht. Mattern hat schon viele Ermittlungspartner von der Insel vergrault. Und allein löst er die Fälle sowieso am besten.

Entsprechend schroff der Start der beiden. Hat das ungleiche Ermittler-Duo überhaupt eine Zukunft? Viel Zeit, darüber nachzudenken, bleibt den Spiekeroog-Kommissaren nicht, denn direkt nach Wiebkes Ankunft auf der Insel wartet schon der erste Mordfall …

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Sophos-Tool erleichtert Firewall-Migration von Fortinet und SonicWall Fusion im Uransektor: Aero und Kraken Energy wollen führenden Uranentwickler schaffen