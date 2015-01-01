  • Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Tortenmord auf Norderney“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

    Ein toter Gast im Hotel und viele Verdächtige sorgen für Aufsehen in einem Hotel auf der Nordseeinsel. Hatte das Törtchen neben der Toten etwas damit zu tun?

    BildKommissarin Annika Broder und ihr Kollege Niklas Straten stehen vor einer neuen Herausforderung. Tatsächlich entpuppt sich die ermordete Becky Brahms als eine nicht ganz so nette Person und daher mangelt es nicht an Verdächtigen. Doch wer kam nah genug an sie ran? Ein spannungsgeladener Ostfrieslandkrimi von Julia Brunjes mit friesischem Lokalkolorit und überraschenden Wendungen.  

    Klappentext: 

    Ein Mord mit einem Zitronentörtchen? Aus einem Zimmer vom Hotel Cora auf Norderney hört die Servicekraft Heide Frank angeblich beunruhigende Geräusche. Als sie sich kurz entschlossen Zutritt verschafft, findet sie dort die bekannte Kochbuchautorin Becky Brahms tot an ihrem Schreibtisch – mit dem Gesicht in einer Torte liegend. Die herbeigerufene Inselärztin Lisa Behrens glaubt nicht an einen natürlichen Tod und so treten die Polizisten der Inselwache, Kommissarin Annika Broder und ihr Kollege Niklas Straten in Aktion. Tatsächlich hatte die streitbare Ermordete vielen Leuten vor den Kopf gestoßen, doch reicht das als Motiv für einen Mord wirklich aus? Im Laufe der Ermittlungen wird deutlich, welche Person sich in Wahrheit hinter dem Pseudonym Becky Brahms verbirgt, und diese hat eine mehr als dunkle Vergangenheit. Der Kreis der Verdächtigen weitet sich erheblich aus, aber wer von ihnen verbirgt sich auf der Nordseeinsel?

    Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

    Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FPQRQ6VK sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076740007.

    Die Autorin:

    Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

    Zur Reihe: „Die INSEL Wache“:

    Dort für Ordnung sorgen, wo andere Menschen Urlaub machen? Dieser Aufgabe widmet sich die blonde Oberkommissarin Annika Broder mit Herz und Verstand. Sie setzt bei der Verbrecherjagd auf Köpfchen, obwohl sie als leidenschaftliche Karatekämpferin Finsterlinge auch waffenlos außer Gefecht setzen kann. Und falls sie doch mal mit ihrem Latein am Ende ist, gibt es da immer noch ihren Vater Dr. Meinhard Broder. Der pensionierte Staatsanwalt hat sich auf der traumhaften Insel zur Ruhe gesetzt und kann seiner Tochter so manchen nützlichen Ratschlag geben. Doch bei der eigentlichen Aufklärung ihrer Kriminalfälle steht Annika ihr Kollege Nick Straten zur Seite. Der hochgewachsene athletische Kommissar mit dem graumelierten Vollbart wäre vermutlich Fußballprofi geworden, wenn er nicht die Polizeilaufbahn eingeschlagen hätte. Er kickt immer noch in seiner Freizeit beim TuS Norderney, wo er so manche wertvolle Information aufschnappt. Außerdem ist er stolzer Besitzer eines Segelboots – bei seinen Touren durch die ostfriesische Inselwelt ist auch Annika manchmal dabei. Die beiden sind eben nicht nur bei der Mörderjagd ein tolles Team!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Klarant Verlag
    Frau Hannelore Werner
    Rockwinkeler Heerstraße 83
    28355 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 042116767647
    web ..: http://www.klarant.de
    email : info@klarant.de

    Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

    „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

