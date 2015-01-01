  • Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Westendmord auf Spiekeroog“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag

    Ein erschossener Privatdetektiv am Spiekerooger Westend, aber hinter dem Fall steckt weit mehr als eine Eifersuchtsgeschichte. Wollte jemand eine alte Rechnung begleichen?

    BildIn seinem 20. Ostfrieslandkrimi der Reihe „Bert Linnig und Nina Jürgens ermitteln“ erzählt Rolf Uliczka eine Geschichte aus vergangenen Konflikte, beruflichen Verstrickungen und gefährlichen Enthüllungen. Begleitet die Kommissare Jürgens und Linnig auf ihrer Spurensuche auf Spiekeroog! 

    Klappentext:

    »Ja, ich kannte den Schnüffler. Ihm hatte ich es zu verdanken, dass mir meine Frau von der Fahne gegangen ist!« Ein Mann liegt erschossen in den Dünen beim Spiekerooger Westend. Bei dem Opfer handelt es sich um den Wittmunder Privatdetektiv Arjen Wolthoff. Auf der Insel war er im Auftrag einer misstrauischen Ehefrau, die Beweise für die Untreue ihres Mannes wollte. Die ostfriesischen Kommissare Nina Jürgens und Bert Linnig stellen fest, dass der Detektiv in eine ganze Reihe brisanter Fälle verstrickt war. Hat der beschattete Ehemann das Problem auf seine Weise gelöst? Oder steckt jemand dahinter, den Wolthoff einst mit seinen Recherchen hinter Gitter brachte? Was der Detektiv nicht ahnte: Er war schon längst nicht mehr nur Beobachter, sondern selbst im Visier…

    „Westendmord auf Spiekeroog“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

    „Westendmord auf Spiekeroog“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 14 Euro erhältlich.

    Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FT1DCNZG sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076943999.

    Der Autor:

    Rolf Uliczka ist geboren und aufgewachsen am Rande der romantischen Holsteinischen Schweiz und lebt mit seiner Frau seit einigen Jahren im Saterland. Menschen in all ihren Facetten und ihre Geschichten haben ihn schon immer fasziniert. Auch das Schreiben war und ist eine seiner größten Leidenschaften. Ostfriesland, das Land der Leuchttürme, des Wattenmeeres, der grünen Landschaften mit seinen geheimnisvollen Mooren und Inseln, wo jährlich Millionen ihren Urlaub verbringen, bietet ihm viel Stoff für das Unerwartete. Genau das macht auch die Spannung seiner Ostfrieslandkrimis aus.

    Zur Reihe „Bert Linnig und Nina Jürgens ermitteln“:

    Bert Linnig leitet die Mordkommission der Kripo Wittmund im Nordosten Ostfrieslands. Er und seine Kollegin Nina Jürgens sind nicht immer einer Meinung, wenn es um die Vorgehensweise bei einer Mordermittlung geht. Ihre „Nicht-Beziehung“ nach einer gemeinsam verbrachten Nacht macht die Zusammenarbeit auch nicht leichter. Doch sind sie professionell genug, um die atmosphärischen Störungen auszublenden und gemeinsam erfolgreich Mordfälle zu lösen.Beharrlich und einfühlsam ermitteln die beiden erfahrenen Kommissare, denn die besondere Herausforderung ist oftmals die ostfriesische Mentalität …

