Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Wutmord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Tjark Rahusen wurde ermordet! Wer hegte derart starke Wutgefühle gegenüber dem Kapitän und Eigentümer eines Unternehmens für Bootstouren, dass er ihm eine verhängnisvolle Kopfverletzung zufügte?

Die Insel-Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser haben es diesmal mit einen komplizierten Fall zu tun:

Es gibt drei Hauptverdächtige für den aktuellen Mord, wobei einer von ihnen unauffindbar ist und niemand ein Alibi für die Tatzeit hat. War es Eskalation nach einem Streit oder spielten geschäftliche Interessen eine Rolle?

Zur Reihe:

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Langeoog-Ostfrieslandkrimi-Serie „Die INSEL Polizei“ vorstellen zu können! Ab sofort wird jeden Monat ein neuer Ostfrieslandkrimi von Julia Brunjes erscheinen, in dem es um die beiden sympathischen Polizisten Fenja Bruns und Jonte Visser auf der Insel LANGEOOG geht.

Die beiden Polizisten ermitteln auf der idyllischen Insel Langeoog und sorgen für Recht und Ordnung. Fenja Bruns ist eine neugierige junge Polizistin, die zusammen mit ihrem energischen Kollegen Jonte Visser Verbrechen aufklärt. Auch schwierige Mordfälle sind für das eingespielte Team kein Problem. Gemeinsam ergänzen sie sich perfekt und lösen jeden Fall!

In ihrer Freizeit entspannen Fenja und Jonte in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort treffen sie auch oft auf Ubbo Visser, den Vater der beiden Brüder, der den Spitznamen „Käpt’n“ trägt. Mit seiner großen Lebenserfahrung hilft er den beiden Polizisten immer wieder bei schwierigen Ermittlungen.

Klappentext „Wutmord auf Langeoog“:

»Der Bootskapitän ist der Tote!« Tjark Rahusen liegt ermordet in den Dünen von Langeoog. Wer hatte eine solche Wut auf den Kapitän und Inhaber eines Unternehmens für Bootstouren, dass er ihm eine tödliche Kopfverletzung verpasste? An sich war Tjark ein freundlicher Inselbewohner, der mit jedem gern einen Klönschnack hielt. Doch zugleich hegte der ein oder andere einen tiefen Groll gegen das Mordopfer. Noch am Abend seines Todes war er mit einem Insulaner heftig aneinandergeraten. Ist der Streit später eskaliert? Oder konnte einer von Tjarks Söhnen die Übernahme des Familienunternehmens womöglich nicht mehr abwarten? Die Langeooger Inselkommissare Fenja Bruns und Jonte Visser nehmen drei Hauptverdächtige ins Visier. Einer davon ist seit dem Mord wie vom Erdboden verschluckt. Und niemand scheint für die Tatzeit ein Alibi zu haben …

Das ebook „Wutmord auf Langeoog“ ist auf allen bekannten Onlineplattformen wie Amazon, Thalia, Weltbild, Apple itunes, Kobo und vielen mehr erhältlich! Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und beste Ostfrieslandkrimi-Unterhaltung von der wunderschönen Insel Langeoog!

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0CG6S552D sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/wutmord-auf-langeoog-ostfrieslandkrimi-die-insel-polizei-bd_41889832-1.

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

