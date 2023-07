Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Brief“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Paulas Lebensgefährte Sönke Nieburg wird durch ein weißes Pulver in einem Brief vergiftet. Die Ermittlungen der Kommissare führen zu verzweifelten Motiven wie Liebe, Eifersucht und Erpressung!

Im zwanzigsten Band der Ostfrieslandkrimi-Reihe von Sina Jorritsma stoßen die Juister Inselermittler Witte und Fedder auf einen Täter, der einen perfiden Mord mit eiskalter Präzision geplant hat …

»Leo ist verschwunden, Sie müssen ihn suchen!«

Die Urlauberin Paula Brune ist in großer Sorge um ihren Bruder, doch die Juister Kommissare Antje Fedder und Roland Witte können sie beruhigen. Gerade erst haben sie den verwirrten jungen Mann am Strand der Nordseeinsel aufgesammelt und in die Obhut eines Arztes gegeben. Aber die Erleichterung währt nur kurz, denn die Briefträgerin Swantje meldet völlig aufgelöst einen Leichenfund in dem Feriendomizil der Geschwister! Der Tote ist Paulas Lebensgefährte Sönke Nieburg – vergiftet mittels eines weißen Pulvers, das sich in einem tags zuvor zugestellten Brief befand. Da schrillen alle Alarmglocken bei den Inselpolizisten: Was verschweigen Paula und Leo? Wieso war Leo verschwunden? Und wo war seine Schwester in der Nacht? Es geraten aber auch andere Personen in Verdacht: Verzweiflung, Liebe, Eifersucht und Erpressung, es gibt Beweggründe genug. Die Ermittlungen kommen zunächst gut voran, doch dann laufen die vielversprechenden Spuren ins Leere. Die beiden Kommissare müssen den Fall ganz neu denken und stoßen schließlich auf einen Täter, der den perfiden Mord mit eiskalter Präzision geplant hat.

Die Ostfrieslandkrimireihe „Witte und Fedder ermitteln“ von Sina Jorritsma wird nach „Juister Clown“ (ISBN 978-3-96586-359-0), „Juister Herzen“ (ISBN 978-3-95573-912-6), „Juister Düfte“ (ISBN 978-3-95573-958-4), „Juister Reiter“ (ISBN 978-3-96586-028-5), „Juister Taucher“ (ISBN 978-3-96586-089-6), „Juister Düne“ (ISBN 978-3-96586-127-5), „Juister Hochzeit“(ISBN 978-3-96586-177-0), „Juister Lüge“ (ISBN 978-3-96586-218-0), „Juister Perlen“ (ISBN 978-3-96586-268-5) „Juister Zeuge“ (ISBN 978-3-96586-308-8), „Juister Chor“ (ISBN 978-3-96586-434-4) „Juister Party“ (ISBN 978-3-96586-471-9) „Juister Wein“ (ISBN 978-3-96586-522-8), „Juister Hexe“ (ISBN 978-3-96586-565-5), „Juister Seestern (ISBN 978-3-96586-608-9), „Juister Maler“ (ISBN 978-3-96586-632-4 ), „Juister Onkel“ (ISBN 978-3-96586-723-9), „Juister Haken“ (ISBN 978-3-96586-761-1) und „Juister Feuer“ (ISBN 978-3-96586-780-2) nun mit „Juister Brief“ (ISBN 978-3-96586-806-9) fortgeführt.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books, Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden.

„Juister Brief“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0CCPRV83G sowie eine Leseprobe https://www.weltbild.de/artikel/ebook/juister-brief-ostfrieslandkrimi-witte-und-fedder-ermitteln_41698228-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

