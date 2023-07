Samhammer AG ernennt neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Philipp V. Ramin

Samhammer AG, Vorreiter für KI-gestützte Services gewinnt mit Dr. Philipp Ramin einen preisgekrönten Experten für die Zukunftskompetenzen und digitale Geschäftsmodelle als Aufsichtsratsvorsitzenden

Neues Mitglied im Aufsichtsratsgremium der Samhammer AG sowie gewählter Vorsitzender mit Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung und digitale Transformation ist Herr Dr. Philipp Ramin von der i40 – future skills company. Als innovatives Unternehmen für die ai-assisted Service Excellence unterstützt Samhammer führende Unternehmen im technischen Helpdesk, im Rollout-Management und der Logistik und fokussiert sich auch branchenübergreifend auf ai-powered Assistants und Wissenslogistikplattformen, Bots und intelligente Selfservices. Mit ihrer Tochtergesellschaft TIKI Technologisches Institut für angewandte künstliche Intelligenz, setzt die Samhammer AG seit 2017 zukunftsorientiert auf den Ausbau und Einsatz von KI. Das jüngste Kind der Samhammer AG ist die METIS Plattform, eine Human-Machine-Interface-Lösung, um unternehmensspezifisch trainierte Datenmodelle zu erzeugen, die Large-Language Modelle wie ChatGPT für den Unternehmensalltag befähigt, sogenannte ai-assisted Services.

Thomas Hellerich, CEO Samhammer AG sagt:

„Die Samhammer AG ist Vorreiter für ai-assisted Services. Um unsere Entwicklung weiterhin so innovativ auszubauen, freuen wir uns mit Dr. Ramin einen preisgekrönten Experten für die Future Skills der digitalen Transformation und für digitale Geschäftsmodelle gewonnen zu haben. Dr. Ramin ist CEO von i40 – future skills company und wurde 2022 sowie 2023 mit dem eLearning Award Projekt des Jahres ausgezeichnet und ist zudem Academic Director für den Fachwirt in Digitalisierung an der Frankfurt School of Finance & Management und stellvertretender Geschäftsführer von renommiertem Münchner Kreis e. V., ein Verein, der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik im Bereich der digitalen Transformation zusammenbringt.“

Annemarie Zink-Kunnert, C00 Samhammer AG sagt:

„Mit Dr. Ramin konnten wir einen Experten gewinnen, der Technologie und Transformation mit Lernen, d.h. den Aufbau von Wissen und Fähigkeiten, verbindet. Oftmals ist es viel wichtiger, die Menschen in einer Organisation mit auf die Reise zu nehmen und einzubinden, als lediglich reine KI-Technologie einzusetzen. Dr. Ramin begleitet einige führende Marken auf dieser Reise und wird uns ein vorausschauender Sparringspartner sein.“

Dr. Philipp V. Ramin, CEO i40 – future skills company sagt:

„Die Samhammer AG gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich von Assisted Services. Mit Lösungen wie KI-gesteuerte Service Assistants mit Wissenslogistik und Intelligenten Lösungen für den Kundenservice in verschiedensten Branchen ist sie absolut am Zahn der Zeit. Ich freue mich sehr darüber als Aufsichtsratsvorsitzender der Samhammer AG mit Fokus auf digitale Transformation und Future Skills meinen Beitrag zu leisten, dass dieser Innovationsvorsprung nicht nur gehalten, sondern ausgebaut wird. Und ich freue mich sehr darauf, mit den Innovationen der Samhammer AG den Bereich Service in vielen Unternehmen wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert zu halten. „

Über Samhammer AG

Samhammer ist Dienstleister für ai-assisted Service Excellence, Rollout Management und Logistik mit 560 Mitarbeitenden und 240 Vertragstechniker vor Ort. Samhammer fokussiert sich branchenübergreifend auf AI-powered Assistants, Wissenslogistik-Plattform, Bots und intelligente Selfservices. Für die digitale Infrastruktur in Retail, Finanzindustrie und eHealth installiert und pflegt Samhammer Hard- und Software. Die eigene Logistik mit sicherer Lieferkette und End-to-End Verantwortung bietet Kunden Service Excellence in der kompletten Wertschöpfungskette. Die besondere Unternehmenskultur, basierend auf werteorientiertes Management, erreicht dadurch eine Leidenschaft, die mit hoher Verantwortung jedes Einzelnen einhergeht.

https://www.samhammer.de/

Über i40-the future skills company

Mit über 450.000 Lernenden in Unternehmen weltweit, mehr als 80 Themen und Lernin¬halten in 14 Sprachen, ist i40 – the future skills company der führende internationale Future Skills und Lernlösungs-Anbieter für die digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Industrie 4.0 und Manufacturing X. Im Jahr 2022 wurde i40 mit dem renommierten eLearning Journal Award Projekt des Jahres ausgezeichnet und gewann erneut im Jahr 2023 den eLearning Award Projekt des Jahres für eine 3D Lernwelt für die digitale Transformation für BMW Group.

www.i40.de

