Neues Angebot zur Erhöhung der Sichtbarkeit für Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau

weitkamp marketing GmbH aus Osnabrück startet ein neues, speziell auf den Maschinen- und Anlagenbau zugeschnittenes Angebot zur Steigerung der Sichtbarkeit mittelständischer Unternehmen.

Osnabrück, 16.05.2025, weitkamp marketing GmbH, ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der B2B-Kommunikation in Deutschland, kündigt ein maßgeschneidertes Angebot zur Erhöhung der Sichtbarkeit für mittelständische Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau an. Ab sofort können Kunden dieses Angebot online buchen.

Marktführung durch erhöhte Sichtbarkeit

„In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Industrie ist es entscheidend, die Sichtbarkeit zu erhöhen, um einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu erzielen“, sagt Volker Weitkamp, Gründer von weitkamp marketing. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Industriekommunikation hat weitkamp marketing eine tiefgreifende Kenntnis der Herausforderungen und Ansprüche speziell in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Kunststoffindustrie, Metallindustrie, Chemie, Bauwesen und Energie. Das neue Angebot ist modular aufgebaut und kann somit individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Unternehmen angepasst werden. Bereits ab Euro 599,- monatlich können Kunden die ersten Module buchen. Weitkamp betont, dass der wirtschaftliche und politische Druck auf den Maschinenbau kontinuierlich wächst. Daher ist ein effektiver und maßgeschneiderter Onlineauftritt unabdingbar, um in dem herausfordernden Markt bestehen zu können und sich vom Wettbewerb abzuheben.

Digitalisierung als Chance und Notwendigkeit

Neben der Erhöhung der Sichtbarkeit umfasst das Angebot auch eine Optimierung der Marke und des Onlineauftritts. Laut Weitkamp ist dies ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens in der Industrie. „In einer Zeit, in der die Digitalisierung unaufhaltsam voranschreitet, müssen Unternehmen ihre Onlinepräsenz optimieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, erklärt er. Das Angebot von weitkamp marketing spricht dabei insbesondere mittelständische Betriebe an, die ihren Auftritt professionalisieren und sichtbarer gestalten wollen. „Das Invest in eine gute und gezielte Onlinepräsenz macht sich schnell bezahlt und ist ein wichtiger Schritt, um sich positiv vom Wettbewerb abzuheben“, betont Weitkamp. Zusätzlich bietet weitkamp marketing eine vertrauensvolle und effiziente Betreuung ihrer Kunden. „Wir legen Wert auf Effizienz und gehen den direkten, pragmatischen Weg, um Erfolge für unsere Kunden zu erzielen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

weitkamp marketing GmbH

Herr volker weitkamp

Lotter Straße 82

49078 Osnabrück

Deutschland

fon ..: 054191531111

web ..: https://www.weitkamp-marketing.de/maschinenbau-unternehmen-sichtbar

email : Info@weitkamp-marketing.de

weitkamp marketing GmbH ist eine Werbeagentur mit dem Schwerpunkt auf B2B-Kommunikation und gehört zu den führenden Dienstleistern in Deutschland. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Industriekommunikation betreuen wir Kunden aus diversen Industriezweigen. Bei uns steht der Kunde stets im Mittelpunkt, unsere Prozesse sind bewusst auf Effizienz ausgelegt und wir verfolgen einen pragmatischen Ansatz zur Erzielung von Erfolgen für unsere Kunden. Besuchen Sie uns online unter https://www.weitkamp-marketing.de/maschinenbau-unternehmen-sichtbar.

Pressekontakt:

weitkamp marketing GmbH

Herr volker weitkamp

Lotter Straße 82

49078 Osnabrück

fon ..: 054191531111

email : Info@weitkamp-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ProCoReX Europe GmbH erhöht Sicherheitsstandard: Festplattenvernichtung nun auch nach H5! Von der Vision zur Erfolgsgeschichte – 25 Jahre w3logistics AG