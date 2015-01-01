Neues Buch verbindet Biochemie und Spiritualität – Das geniale Körperenergiebuch

Das geniale Körperenergiebuch – ist ein neues Buch von Heidi M. Reichl und Theresia Niedermeier und zeigt wie wissenschaftliche und spirituelle Ansichten in Bezug auf Körperenergie zusammenhängen.

Im März 2026 erscheint über den Tredition Verlag „Das geniale Körperenergiebuch“ von Heidi M. Reichl und Theresia Niedermeier. Die Autorinnen verbinden darin auf solide Weise naturwissenschaftliche Grundlagen, Körperwissen und Spiritualität und vermitteln ein ganzheitliches Verständnis von Körper, Energie und Bewusstsein.

Mit einem Vorwort von Peter von Ah, Tiefenpsychologe, Mentor & Spiritueller Begleiter führt dieses vorliegende Buch in die Zusammenhänge zwischen körperlicher Entgiftung, Darmgesundheit und neuen energetisch-geistigen Zusammenhängen ein, wie z. B. dem Strukturhohlkörpereffekt. Es erklärt, wie sich Traumata im Körper festsetzen, wie der immerwährenden Energiestrom des Lebens wirkt und welche Funktionen im Körper einen Abgleich mit dem sogenannten Lichtkörper in der 6. Dimension ermöglichen.

Das Buch zeigt weiterhin auf, wie jeder Mensch seine Frequenz selbst erzeugt und dadurch wahrlich Schöpfer seines Lebens ist.

„Das Buch soll erklären, wie wissenschaftliche und spirituelle Ansichten in Bezug auf Körperenergie zusammenhängen und sich beide Ansichten gegenseitig ergänzen“, sagt Heidi M. Reichl. „Es soll -fundiert aber zugänglich- verdeutlicht werden, wie körperliche und energetische Prozesse miteinander verknüpft sind.“

„Dieses Buch ist der Liebe auf Erden gewidmet, denn die Liebe ist das, was jeder Mensch durch sich in diese Welt bringt und was uns alle miteinander verbindet.

Im Buch wird erklärt, was das Unendlichkeitsbewusstsein ist und wie die Anbindung des Körpers an den Lichtkörper unterstützt werden kann, wie Dimensionstore im Körper funktionieren und wie unser Körper Ätherenergie aufnimmt.“ Heidi M. Reichl

Über die Autorinnen:

Heidi M. Reichl ist Autorin, Erfinderin von Frequenzprodukten und forscht im Bereich Frequenzen und Formenergie. Theresia Niedermeier ist Co-Autorin mit Schwerpunkt körperlicher Gesundheit. Mit ihrem ersten Werk „Alles was du wissen musst, um Deine wiederkehrende Blasenentzündung für immer loszuwerden“ hat sie einen Amazon-Bestseller verfasst

Zum Buch:

Das geniale Körperenergiebuch

von Heidi M. Reichl und Theresia Niedermeier

213 Seiten

ISBN: 9783384794345

Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite www.wunderpatch.me/körperenergiebuch finden Sie weitere Informationen.

