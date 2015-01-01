PADUA – Geschichte, Kultur und Geheimnisse einer italienischen Stadt

Heiß ist es heute in Padua. Ich suche Kühle im Orto Botanico, im Botanischen Garten. Mit seinen sechstausend Pflanzen gilt er als ältester Botanischer Garten der Welt, 1545 auf dem Grundstück eines Benediktinerklosters errichtet, wo er sich auch heute noch befindet. Anlass für diesen Garten war die Einführung eines Pharmakologie-Studiums an der Universität, wofür man einen Garten mit Heilpflanzen anlegen wollte. Im Laufe der Jahre kam es zu einer immer größeren Ausdehnung des Gartens, und man errichtete auch eine Bibliothek.

Die Bevölkerung nahm großen Anteil an der Gestaltung dieses Gartens, und der eine oder andere raubte nachts sogar verschiedene Gewächse; vor allem die Drogenpflanzen waren sehr begehrt. Auf diese Art von Diebstahl gab es harte Strafen – nicht nur Geldstrafen, sondern auch Gefängnis.

Manch ein Dieb wurde auch aus Padua ausgewiesen …

Zum Buch:

PADUA – Geschichte, Kultur und Geheimnisse einer italienischen Stadt

von Ulrike Rauh

116 Seiten

ISBN: 978-3-945961-43-8

Zur Autorin:

Die 1941 in Nürnberg geborene und dort lebende Schriftstellerin und Malerin studierte Germanistik, Anglistik und Theaterwissenschaften. Ulrike Rauh schreibt Kurzgeschichten und vor allem Reisebücher über Städte in Italien, wo sie sich häufig aufhält. Sie verfasst außerdem Artikel für Anthologien und deutsch-italienische Online-Portale. Ulrike Rauh ist Mitglied in zahlreichen Autorengesellschaften und Verbänden.

