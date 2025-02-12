Vom Cockpit in den Vorstand: Wie ein ehemaliger Marinepilot und Airbus-Manager Führung neu erklärt.

Ehemaliger Marine-Hubschrauberpilot, Airbus-Manager und Unternehmensberater Mike Hoofdmann veröffentlicht sein Buch – Mayday im System – das hinter die Kulissen organisationaler Realität blickt.

Die Art, wie Unternehmen geführt werden, wurde in einer anderen Zeit entwickelt. Einer Zeit stabiler Märkte, planbarer Entwicklungen und linearer Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Diese Zeit ist vorbei.

Künstliche Intelligenz verändert Geschäftsmodelle schneller als Strategiezyklen es erfassen können. Geopolitische Verschiebungen machen langfristige Planung zur Spekulation. Organisationen reagieren auf steigende Komplexität mit mehr Prozessen, mehr Kontrolle, mehr Struktur – und wundern sich, warum die Ergebnisse ausbleiben.

Der Grund liegt nicht im mangelnden Einsatz von Führungskräften. Er liegt im Führungsverständnis selbst.

Mit „MAYDAY IM SYSTEM – Warum Führung oft anders funktioniert als gedacht“ legt der ehemalige Marine-Hubschrauberpilot, Airbus-Manager und heutige Unternehmensberater Mike Hoofdmann ein Buch vor, das hinter die Kulissen organisationaler Realität blickt.

Es liefert keine Methoden, keine Checklisten, keine Rezepte. Stattdessen analysiert es, wie Organisationen als komplexe soziale Systeme tatsächlich funktionieren und leitet daraus ab, was das für Führung bedeutet.

Die theoretische Basis bilden die Systemtheorie nach Niklas Luhmann und die Managementlehre von Fredmund Malik. Beides wird nicht akademisch abgehandelt, sondern mit Erfahrungen aus militärischer Einsatzführung, Managementpraxis und Organisationsberatung verbunden – anschaulich, pointiert und mit dem Humor eines Menschen, der in Extremsituationen gelernt hat, was Führung wirklich bedeutet.

Seine zentrale These: Klassische Führungsmodelle basieren auf der Annahme, dass Organisationen steuerbar sind wie technische Systeme. Diese Annahme war schon immer eine Vereinfachung – heute wird sie zur Fehlerquelle. Wer unter den Bedingungen heutiger Märkte führen will, muss verstehen, wie soziale Systeme funktionieren, wie Entscheidungen in ihnen wirken und warum Einflussnahme etwas grundlegend anderes ist als Kontrolle.

Das Buch zeigt konkret:

* warum Organisationen auf Steuerungsversuche oft anders reagieren als erwartet

* weshalb Strategie ohne klaren Zielzustand wirkungslos bleibt

* wie Entscheidungsfähigkeit unter Unsicherheit strukturell erhalten werden kann

* warum Selbstführung keine persönliche Tugend ist, sondern eine organisationale Notwendigkeit

Ein prägnantes Zitat aus dem Buch:

„Führung ist der Versuch, in einem komplexen System wirksam zu werden – nicht die Illusion, es vollständig steuern zu können.“

Stimmen aus der Leserschaft

Ein Personalberater

„Endlich ein Führungsbuch ohne Buzzwords und leere Versprechen. Mayday im System beschreibt Führung so, wie sie im echten Leben ist: mit Druck, Zielkonflikten und menschlichen Schwächen.“

Eine Führungskraft

„Mit Humor und Anekdoten aus der Fliegerei werden systemische Zusammenhänge verständlich und praxisnah vermittelt.“

Zum Buch

MAYDAY IM SYSTEM

Warum Führung oft anders funktioniert als gedacht

Mike Hoofdmann

ISBN 978-3-99181-624-9

Zum Autor

Mike Hoofdmann war Hubschrauberpilot der Marine, später Airbus-Manager und CEO eines Technologieunternehmens. Heute begleitet er als Berater Organisationen und Führungskräfte in Fragen strategischer Wirksamkeit, Selbstführung und Systemverständnis.

Sein Ansatz verbindet operative Führungserfahrung mit systemischer Theorie und Neurowissenschaft – mit klarem Fokus auf Funktionalität statt Ideologie.

Weitere Informationen zum Autor und zum Buch:

https://www.auftriebsberatung.de/mayday-im-system

