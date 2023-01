Mit Witz & Wissen durch Dresdens Kultur, Geschichte, Tradition und Leben.

Staubtrockene Jahreszahlen interessieren Sie nicht die Bohne?

Na wunderbar, dann sind wir ja schon zwei. *

Frl. Kerstin = Stadtführung Dresden & Stadtrundgang Dresden

Ihnen steht eher der Sinn nach spannenden Geschichten, unterhaltsam, berührend, überraschend… *

Dann sind Sie genau richtig bei:

Stadt(ent)führung Dresden mit Frl. Kerstin *

STADTRUNDGANG DRESDEN & STADTFÜHRUNG DRESDEN *

Ob historische Altstadt, ob Szeneviertel, Weinberge oder Sächsische Schweiz –

handeln Sie sich bei diverse Rundgängen, Rundfahrten, Wanderungen

und Fahrradtouren in Dresden und Umgebung vergnügliches Ballastwissen ein. *

Neugierig geworden?

Na dann schauen Sie mal. *

STADTRUNDGANG DRESDEN – Stadtrundgang „Dresden Altstadt“

Warum heißt der Zwinger Zwinger? Wer jagte einst Richard Wagner aus der Stadt? Wo glänzt der größte grüne Diamant? *

STADTRUNDGANG DRESDEN – Stadtrundgang „Dresden & die Frauen“

Welche Dame wurde in Dresden von Casanova heimgesucht und wer verpasste Sachsen Sonnenkönig (August dem Starken) den erotischen Feinschliff? Auf dieser Tour haben alle Testosteron-Hechte mal Sendepause.

Wissen wir doch:

hinter jedem berühmten Womanizer steckt eine – richtig – starke Frau. Und genau um diese Ladys geht es. *

STADTRUNDGANG DRESDEN – Stadtrundgang „Dresdner Liebesgeheimnisse“

Wieso geht Liebe durch den Magen und was hat es mit der geheimen Sprache der Liebe auf sich? Warum ist Freitag der lieblichste Tag der Woche und wie fiel Casanovas Urteil über die hiesigen Frauenzimmer aus?

Dresdner Liebesgeheimnisse konzentriert sich auf das Servieren amouröser Kostbarkeiten. *

STADTRUNDGANG DRESDEN – Stadtrundgang „Szeneviertel“

Die geilste Currywurst, den heissesten Look, das älteste Graffiti?

All dies bietet der Tausendsassa unter den Dresdner Stadtteilen.

Hier feiert man in zahllosen Kneipen, Bars und Clubs das Leben, befindet sich der kleinste Baumarkt der Stadt, gilt es, verwegene Geschichten um Hausbesetzer und Hanfanbau zu erzählen. Hoppa! *

STADTRUNDGANG DRESDEN – „Dresden als Revolutionsstadt“

Kann man einem König kündigen? Wie geht friedliche Revolution?

Was lüftet einen eisernen Vorhang?

Ganze drei Mal avancierten die Residenzler zu Revoluzzern.

Was Richard Wagner dabei für eine Rolle spielte und mit welch perfiden Methoden die Stasi agierte – darüber soll nicht länger Stillschweigen bewahrt werden. *

STADTFÜHRUNG DRESDEN – Wandertag Radebeul „Erst Wasser predigen, dann Wein trinken“

Durch die hinreißenden Radebeuler Weinkulturlandschaft wandert es sich beschwingt – zumal auf den Spuren der Naturheilkunde-Koryphäe Eduard Bilz, dessen Ansichten erstaunlich aktuell tönen. Doch wie gelang Bilz der Aufstieg zum schwerreichen Gesundheits-Guru? Was verband ihn mit der Markenlimonade Sinalco und was mit Karl May? *

STADTFÜHRUNG DRESDEN – Wandertag “ Naturwunder Sächsische Schweiz“

Staunen, Demut, Glückseligkeit. Kaum ein sächsisches Fleckchen Erde ruft beim Betrachter so starke Gefühle hervor, wie das Elbsandsteingebirge.

Hier buhlen Schönheit und Vielfalt um die Wette, daß es an Reizüberflutung grenzt. *

STADTFÜHRUNG DRESDEN – Fahrradtour „Meißen über die Weinkulturperle Radebeul“

Wer drohte Karl May das Rauchen abzugewöhnen?

Warum sind sächsische Weinberge steil? Was ist eine Meissner Fummel? *

STADTFÜHRUNG DRESDEN – Halbtagestour „Schloss Moritzburg“

Wenig Zeit aber Lust auf ein Märchenschloss und wilde Geschichten um die Jagd?

Die prächtige Barockanlage von Schloss Moritzburg, wo Sachsens berühmtester Herrscher schönen Frauenzimmern nachjagte, wartet mit einzigartigen Ledertapeten auf, mit monströsen Hirschgeweihen und einem Prunkbett aus Millionen Federn. *

