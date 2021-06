Wie sieht das Leben als „Vertriebsfreak“ aus? Die Geschichte von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, ist Unternehmer, Akquisitions- und Verkaufstrainer, Coach, Motivator und Fachbuchautor. Aus der Praxis für die Praxis.

Lassen Sie mich jetzt eine kleine Geschichte erzählen:

Vor exakt 4 Jahren ging es mir wahrscheinlich genauso wie Ihnen gerade. Ich befand mich auch auf der Seite der „Vertriebler“. Warum? Ich war tagtäglich unzufrieden. Wusste morgens eigentlich gar nicht mehr, wofür ich aufstehen sollte. Und hatte jeglichen Spaß und Freude verloren. So kam es, dass ich mich 2016 entschied, all meine geschäftlichen „Zöpfe“ abzuschneiden und mich von meinem damaligen Großkunden ein für alle Mal zu trennen. Was folgte darauf? Ein großes Loch: Ich hatte keine Mitarbeiter mehr, war quasi ein „Einzelkämpfer“, hatte null Adressen (falsch: Ich hatte circa 217 XING-Adressen), keine Kunden, 0 Euro Umsatz sowie keine Lebensqualität.

Der Weg danach war sehr, sehr steinig und hart. Offline-Vertrieb war meine Expertise. Doch der Online-Vertrieb war absolutes Neuland für mich. Ich war aber willens, das scheinbar unmögliche zu vollbringen: Und zwar die Verschmelzung des Offline- Vertriebes mit der neuen und geheimnisvollen Online-Welt.

Und so begann meine unglaubliche Wandlung zum „bayerischen Vertriebsfreak“! Genau auf diesen Weg, auf diese Reise, nehme ich Sie hier und heute mit. Weil ich mir absolut sicher bin, dass diese Verwandlung 1:1 auch bei Ihnen möglich ist. Jetzt schon versprochen!

Doch wie sieht das Leben als „Vertriebsfreak“ aus?

Sie haben in Ihrem Vertrieb einen ganz klaren Fokus, wie Sie strategisch vorgehen. Und so potenzielle Kunden gezielt und strukturiert mit Sog statt mit Druck für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung magnetisch anziehen.

Sie haben sich ein automatisches und individuelles System aufgebaut, das für Sie 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche auf der Suche nach neuen potenziellen Kunden für Sie aktiv ist.

Sie agieren komplett in Ihrer Leidenschaft. Und finden so wieder Spaß und die Freude an Ihrem tagtäglichen Tun.

Sie haben planbare Umsätze, sodass das Gedanken-Chaos endlich ein Ende hat. Und Sie nachts wieder ruhig durchschlafen.

Sie ziehen genau die Art von Kunden an, mit denen Sie am aller liebsten zusammenarbeiten. Denn Sie verbringen mit diesem Kunden (fast) mehr Zeit als mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden. Und wie sorgfältig wählen Sie diese aus? Genauso sorgfältig sollten Ihre Kunden auch ausgewählt werden.

Denn so haben Sie jeden Tag einen klaren Fokus. Sie wissen ganz genau, was Sie für Ihren Erfolg tun müssen und wie Sie automatisiert neue Kunden magnetisch anziehen wie „Honig die Fliegen“.

Zudem sind Sie endlich auch auf dem Markt sichtbar. Sie sind präsent und werden als Experte Ihres Gebietes so auch wahrgenommen.

Und genau so kann (und wird) Ihre Zukunft in nur 9 Wochen auch aussehen! Weitere Informationen zu der Vertriebsfreaks-Akademie entnehmen Sie hier unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/vertriebsfreaks-akademie

Für ein schnelles „Feuer für Ihren Vertrieb“ bietet Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, gratis auch sogenannte Strategiegespräche an. Tragen Sie sich hier ein unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/strategiegespraech

Mehr Brandbeschleuniger für mehr Umsatz, Einkommen und Lebensqualität geht nicht.

