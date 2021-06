Kotzt Sie auch die Kaltakquise an? Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak Uwe Rieder

Vertrieb ist seine Leidenschaft. Und so hat der bayerische Vertriebsfreak Uwe Rieder Unternehmen von 10 auf 30 Millionen Euro gezogen. Nun ist er spezialisiert auf Einzelunternehmer und Solopreneure.

Heute ist Freitag. Wieder eine Woche vorbei. Und wieder keine neuen Kunden gewonnen.

Bedeutet, dass „hoch die Hände, Wochenende“ leider ausfällt. Denn Spaß und Freude sieht anders aus.

Genau in dieser Situation war ich 2016 bis Mitte 2017 auch.

Denn auch ich habe als Einzelunternehmer auf die lästige und aufwendige Kaltakquise gesetzt.

o Meinen Wunschkunden per Telefon hinterhergelaufen.

o Um Termine und Angebote im wahrsten Sinne des Wortes gebettelt.

o Auf meine Webseite gesetzt, dass sich hier Besucher im Kontaktfeld eintragen.

o Mein Terminkalender war so gut wie leer.

o Ich war am Markt als Experte nicht sichtbar. Flog unter dem Radar. Bekam meine PS nicht auf die verdammte Straße.

Kurzum: Ich war komplett frustriert, demotivert und ziel- und planlos.

Heute bin ich in der glücklichen Lage, dass meine Traumkunden auf mich zukommen. Richtig: Die kommen auf mich zu. Mit Sog statt mit Druck.

Sie werden sich nun fragen, was passiert ist.

Genau das erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt in einem speziellen Webinar. Klicken Sie hier: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.tv/webinar04

Hier beweise ich Ihnen, warum die traditionelle Kaltakquise nicht mehr so funktioniert wie früher. Und Sie monatlich tausende von Euro Umsatz verlieren.

Aber Achtung: Nach diesen 55 Minuten werden Sie sofort Ihre bisherige Akquise stoppen. Und einfacher und leichter neue Kunden gewinnen. Dafür stehe ich mit meinem Namen Uwe Rieder!

Wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende!

„Ihr“ bayerischer Vertriebsfreak Uwe Rieder, der Ihnen auch persönlich für ein Strategiegespräch gratis zur Verfügung steht. Hier der Link für „Feuer für Ihren Vertrieb“ unter https://gespraech.der-bayerische-vertriebsfreak.de/webinar04

PS: Wir haben nun Mitte Juni 2021. Auf was warten Sie? Bald kommt das Christkind. Vorher machen wir gemeinsam noch „Feuer für Ihren Vertrieb“. Hier der Link zum Feuerwerk: Jetzt hier klicken!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



Pressekontakt:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Frau Peggy Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

fon ..: 08131.2777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fraunhofer-Cluster „Mobile Smart Echo“ – KMU-Webinar: Mobile Ultraschallsysteme für medizinische Anwendungen