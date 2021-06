Die 9 lustigsten Beispiele für einen Elevator Pitch! Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, ist Unternehmer, Akquisitions- und Verkaufstrainer, Coach, Motivator und Fachbuchautor. Heute bringt er Ihnen auf lustige Art und Weise Positonierung bei.

Der Begriff „Elevator Pitch“ ist in aller Munde. Also wie Sie sich und Ihr Unternehmen in nur einem Satz so präsentieren, dass Ihr Gegenüber die Kinnlade runterfällt und er sagt:

„Wow, das machen Sie! Lassen Sie uns unbedingt einen Termin vereinbaren.“

Können Sie das?

Hier ein paar nicht so ernst gemeinte Ideen:

– „Ich bin Meister Propper, nur mit längeren Haaren!“ (Reinigung)

– „Wenn du wüsstest, was ich mache, dann möchtest du es auch tun!“

– „Ich rette die Welt und verdiene Geld dabei!“

– „Ich helfe Menschen, sich das zu holen, was ihnen schon lange zusteht!“

– „Wenn ich Ihnen das verrate, was ich täglich tue, müssen Sie mir versprechen, sich 20 Minuten Zeit zu nehmen, um zu verstehen, was ich mache!“

– „Ich sorge dafür, dass mich Menschen danach fragen, was ich mache!“

– „Ich verkaufe Goldesel!“ „Ich sorge dafür, dass du riechst wie ein Superstar!“

– „Ich sorge dafür, dass du nie wieder alleine nach Hause gehst!“

Was ist Ihr Favorit? Welche kreativen Ideen haben Sie?

In 7 Schritten zu Ihrer feurigen Positionierung: Werden auch Sie als Experte am Markt sichtbar!

Gemeinsam von Uwe Rieder, dem bayerischen Vertriebsfreak und Joschi Haunsperger, dem Onlinemarketingexperten.

Wünsche Ihnen von ganzem Herzen unglaubliche Erfolge im Leben, Rückenwind bei all Ihrem Tun und stets Sonnenschein in Ihrem Gesicht!

„Ihr“ bayerischer Vertriebsfreak

Uwe Rieder



