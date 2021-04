Neues E-Buch: Digitalisierung in der Berufsbildung – zur Operationalisierung von Kenntnissen und Fertigkeiten

Digitalisierung in der Berufsbildung -zur Operationalisierung von Kenntnissen und Fertigkeiten: Von Online Lerninhalten, über Product Life Cycle Management in der Berufsbildung bis hin zum Trendradar

Neu erschienen im Hanser Verlag, das eBuch: „Digitalisierung in der Berufsbildung: zur Operationalisierung von Kenntnissen und Fertigkeiten“ von Barbara Ofstad, Leiterin der Siemens Professional Education Deutschland und Dr. Jürgen Hollatz, Leitung Berufsbildung Süd, Siemens Professional Education. Von Praktikern für Praktiker geschrieben. Enthalten auch im „Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung“ aus dem Hanser Verlag.

Digitalisierung ist ausgewiesener Teil der Unternehmensstrategie bei Siemens. Dementsprechend hat der Konzern konsequent seine Produkte, Dienstleistungen, Lösungen, Plattformen und die internen Strukturen weiterentwickelt. Heute versteht sich Siemens als Technologieunternehmen mit klarem Fokus auf Industrie, Infrastruktur und Mobilität. Wie Siemens Professional Education sich dabei strukturell und inhaltlich für die Zukunft neu aufgestellt hat, wird den Leserinnen und Lesern in diesem eBuch umfassend erläutert. Dieses vorab erschienene Kapitel aus dem „Handbuch Kompetenzentwicklung“ beschäftigt sich mit Neuem Lernen, neuen Arten der Zusammenarbeit, sowie strategischen Analysen und Umsetzungen, die nicht nur in Großunternehmen Gültigkeit haben, sondern zum Nachdenken für jede Personalentwicklerin und Personalentwickler anregen! Von Online Lerninhalten, über Product Life Cycle Management in der Berufsbildung bis hin zum Trendradar, zeigt dieses Kapitel, wie vielseitig und umfassend moderne Berufsausbildung im Kontext der digitalen Transformation aussehen kann.

„Die Halbwertzeit von Wissen wird immer kürzer, gleichzeitig bleibt breites berufliches Grundwissen die Basis für kompetentes berufliches Handeln. Es steigen dadurch die Anforderungen an lebenslanges Lernen und an die Individualkompetenzen“, so Barbara Ofstad, Leiterin der Siemens Professional Education Deutschland. „Einer der Erfolgsschlüsselfaktoren dieses digitalen Wandels soll deshalb die Fortbildung der Trainer-Mannschaft bezüglich der neuen Themen sein. Hier ist es empfehlenswert, mit einer Vielzahl von Methoden zu arbeiten, um den individuellen Lernpräferenzen der Einzelnen Rechnung zu tragen.“

„Im Fall von Siemens Professional Education wurden im Zusammenhang mit der Digitalisierung insgesamt im Elektronik-Bereich 64% der Ausbildungsinhalte neu konzipiert oder überarbeitet. Im Mechanik-/Maschinenbau-Bereich wurden sogar 81% der Inhalte erneuert oder überarbeitet (IT: 53%, BWL: 60%). Im Durchschnitt über alle Fakultäten wurden über 60% der Inhalte auf diese Weise innoviert“, so Dr. Jürgen Hollatz, Leitung Berufsbildung Süd, Siemens Professional Education.

„Das Kapitel von Barbara Ofstad und Dr. Jürgen Hollatz von der Siemens Professional Education aus unserem Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung ist eine wirklich lesenswerte Fundgrube an operativen und strategischen Anregungen für die digitale Kompetenzentwicklung in Unternehmen. Gerade im Hinblick auf die großen Herausforderungen der Ausbildung, wo es um die Entwicklung unserer zukünftigen Talente geht, wird mit diesem wertvollen Beitrag nicht nur auf das „Was“ eingegangen, sondern auch ganz konkrete Maßnahmen vorgestellt“, so Philipp Ramin, Herausgeber des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung und CEO des Innovationszentrums für Industrie 4.0 in Regensburg.

Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung erfahren Leser und Leserinnen, wie führende Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Pionierprojekte umsetzen. Die Beiträge aus der Wissenschaft stellen zentrale, konzeptionelle Grundlagen dar und geben gleichzeitig einen Ausblick, was die Zukunft des Lernens und der Kompetenzentwicklung bringen kann. Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, das den Anspruch eines Standardwerks für die zeitgemäße, beruflichen Weiterbildung hat, schreiben neben Barbara Ofstad und Dr. Jürgen Hollatz mehr als 40 weitere Experten und Expertinnen aus Unternehmen und Organisationen wie Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, IBM, Bosch, Siemens, Fujitsu, Infineon Technologies, Continental, Bundesbank, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Volksbank Mittweida, Deutscher Volkshochschul-Verband, Bayerischer Volkhochschulverband, Acatech, Stat-Up Statistical Consulting & Data Science, BOLD Enterprise Business-, Organizational- & Leadership, Bertelsmann Stiftung, Innovationszentrum für Industrie 4.0, MÜNCHNER KREIS e.V., LMU, Technische Hochschule Deggendorf, Universität Bamberg, Maschinenfabrik Reinhausen, Fachhochschule Aachen, Universität Regensburg, Bundesinstitut für Berufsbildung, mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung, Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien.

Erhältlich hier:

„Digitalisierung in der Berufsbildung: zur Operationalisierung von Kenntnissen und Fertigkeiten“

Barbara Ofstad/Jürgen Hollatz

ISBN 978-3-446-46993-8

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

https://amzn.to/3auG835

#digikompetenzbuch







