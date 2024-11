Neues Kinderbuch zur E-Technik wecken Begeisterung und Forscherdrang, nicht nur bei den Kindern

Neues Kinderbuch „… und die Elektroingenieurin kann die Nacht erhellen“: Eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Elektromobilität und erneuerbaren Energien

Nagold, Buch & Bild Verlag

In dem bezaubernd illustrierten Kinderbuch „… und die Elektroingenieurin kann die Nacht erhellen“ erleben junge Leserinnen und Leser eine faszinierende Reise in die Welt der Elektromobilität, Solarenergie und nachhaltigen Technologien. Die Geschichte folgt der neugierigen Elena, die in ihrem Baumhaus ein ganz besonderes Projekt startet: Sie möchte das Sonnenlicht einfangen und für abends speichern.

Mit viel Einfallsreichtum und Unterstützung ihrer Tante Solana, einer erfahrenen Elektroingenieurin, lernt Elena, wie Solarzellen funktionieren und wie man elektrische Energie speichert. Gemeinsam entdecken sie die Geheimnisse von Akkumulatoren, LED-Leuchten und der Nutzung von Solarstrom im Alltag. Das Buch vermittelt auf spielerische Weise wichtige Konzepte rund um erneuerbare Energien und zeigt, wie Elektromobilität unser Leben verändern kann.

„… und die Elektroingenieurin kann die Nacht erhellen“ ist nicht nur eine inspirierende Geschichte über Erfindergeist und Umweltbewusstsein, sondern auch ein wertvolles Lehrmittel für Kinder, um mehr über nachhaltige Technologien zu erfahren. Die liebevollen Illustrationen erwecken Elenas Abenteuer zum Leben und machen das Buch zu einem visuellen Vergnügen.

Dieses Kinderbuch ist ideal für junge Leserinnen und Leser im Grundschulalter, die sich für Wissenschaft, Technik und Umweltschutz interessieren. Es regt dazu an, eigene Ideen zu entwickeln und zeigt auf, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Ressourcen klug zu nutzen.

„… und die Elektroingenieurin kann die Nacht erhellen“ ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Lassen Sie sich von Elenas Begeisterung anstecken und entdecken Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die Möglichkeiten der Zukunft!

Auch als Werbegeschenk mit Logo:

Ein sehr wertiges und persönliches Werbegeschenk, das den Dialog in Familie und Gesellschaft voranbringt und früh dem Nachwuchsmangel entgegenwirkt

Auch dieses Kinderbuch ist ab einer Auflage von 250 St. mit eigenem Branding als Sonderedition erhältlich. Link Werbegeschenk Buch.

Mit den Büchern möchten wir Menschen ermutigen, wieder mehr ins Gespräch miteinander zu kommen. Die Grundlagen für die Entscheidung, welchen Beruf ein junger Mensch einmal wählt, und wie er auf die gesellschaftlichen Herausforderungen schaut, werden in den Familien gelegt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage www.schoerle.de auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kostenlose Computerschrottentsorgung in Lübeck – Platz schaffen und nachhaltig handeln!