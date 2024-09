Was macht eigentlich ein Klempner? Jedenfalls schraubt er nicht an Klos rum

Werbegeschenk Buch: Entdecken Sie die Welt der Klempnerkunst mit dem Kinderbuch „Und der Klempner sitzt NICHT neben dem Klo, sondern montiert Metall an Dach und Wand“

Vor acht Jahren haben wir ein einzigartiges Kinderbuch entwickelt, das den oft missverstandenen Beruf des Klempners auf kreative Weise erklärt. Mit dem Titel „Und der Klempner sitzt NICHT neben dem Klo, sondern montiert Metall an Dach und Wand“ möchten wir nicht nur Missverständnisse ausräumen, sondern auch den Nachwuchs für diesen faszinierenden Handwerksberuf begeistern.

Das Buch hat sich als wertvolles Werkzeug für viele Firmen erwiesen, die es mit ihrem eigenen Logo versehen als inspirierendes Geschenk an Kinder und Familien weitergeben. Die Begeisterung, die dieses Buch weckt, ist der größte Motor, um junge Menschen für eine Karriere im Handwerk zu gewinnen.

Ein Blick ins Buch:

In einer fantasievollen Geschichte erleben die Leser einen spannenden Sonntag in Kesselstadt, wo das große Ritterturnier stattfindet. Hier trifft man auf Ritter Falzgraf von Doppelsteh, der in seiner prächtigen Kupferrüstung um die Hand der holden Maid Lötina kämpft. Doch hinter der Rüstung steckt Flaschnermeister Andreas, der im echten Leben nicht nur seine Rüstung repariert, sondern auch beeindruckende Blechflaschen für Ausstellungen baut.

Das Buch zeigt eindrucksvoll die Vielfalt des Klempnerhandwerks: Von kunstvollen Kupfervasen über Zinkeimer bis hin zu imposanten Metallfassaden und Kirchturmdächern – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Die Geschichte führt uns ins Klempnermuseum nach Karlstadt und auf eine abenteuerliche Reise zur Eindeckung eines Berghüttendachs in den Alpen.

Die Kunst des Klempnerhandwerks:

Klempner, Spengler, Flaschner und Blechner sind wahre Künstler im Umgang mit Metall. Sie gestalten Metalldächer und Metallfassaden und tragen so zur modernen Architektur bei. Das Buch erklärt anschaulich die verschiedenen Aufgaben dieser Berufe und hebt hervor, dass sie weit mehr leisten als nur Wasserleitungen zu verlegen.

Mit speziellen Werkzeugen wie Hammerlötkolben, Pelikanscheren und modernen Lötanlagen formen sie Bleche zu beeindruckenden Strukturen. Diese handwerklichen Fähigkeiten werden in einem begleitenden Video perfekt illustriert.

Ein wertvolles Geschenk für die Zukunft:

Dieses Kinderbuch ist nicht nur ein unterhaltsames Leseerlebnis mit wunderschönen Illustrationen; es ist auch ein wertvolles Instrument zur Nachwuchsförderung in der Klempnerbranche. Es inspiriert junge Leser dazu, die vielfältigen Möglichkeiten des Handwerks zu entdecken und vielleicht selbst einmal Teil dieser kreativen Gemeinschaft zu werden.

Mit „Und der Klempner sitzt NICHT neben dem Klo“ setzen wir ein Zeichen für die Wertschätzung eines traditionsreichen Berufs und laden alle Interessierten ein, mehr über die faszinierende Welt des Klempnerhandwerks zu erfahren.

Hier Finden Verbände, Organisationen, Hersteller von Klempner-Spengler-Bedarf, Handwerksbetriebe und Innungen die Bestellseite für die Kinderbücher mit individuellem Logo.

Buch & nBild Verlag – Sonderauflagen dem Kinderbuch „Klempner“ mit eigenem Logo

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

Sie können diese Pressemitteilung und Bilder – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage

https://www.schoerle.de/B2B-Angebote-Sonderauflagen/und-der-Klempner-Sonderauflagen::407.html

auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Agilität trifft Sport – Relaunch der Webseite von Keynote Speaker Andreas Becker