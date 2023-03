Neues Management für Sales und Marketing bei rexx systems

Der HR Software Spezialist rexx systems holt mit Arnim Köpke und Andreas Grohn zum 01.04.2023 ein neues Management für Sales und Marketing an Bord.

Die rexx Gruppe ist führender Anbieter innovativer Software für das Talent Management, Recruiting und Personalmanagement mit Hauptsitz in Hamburg sowie Standorten in Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen zählt seit Jahren zu den am schnellsten wachsenden Software Anbietern in der HR Branche. Die Lösungen von rexx systems verbessern in über 2.600 Betrieben und für Hunderttausende Leute die tägliche Arbeit von Personaler*innen, Führungskräften und Mitarbeitenden.

Zum 01.04.2023 tritt Arnim Köpke seine Aufgabe als „Head of sales“ bei rexx systems an. Er bringt wertvolle Kenntnisse ein aus dem B:B-Vertrieb technischer, mit Software gekoppelter Systeme. Seine langjährige Führungserfahrung im Sales eines japanischen Großkonzerns unter anspruchsvollen Marktbedingungen ergänzt wunderbar das Know-How der rexx Sales-Leute.

„_Wir haben tatsächlich unglaublich viele qualifizierte Bewerbungen auf diese Führungsposition erhalten. Mit Arnim haben wir einen erfahrenen Sales-Profi mit Kontinuität herausgefiltert, der ausgezeichnet dabei unterstützen wird die rexx Erfolgsstory – ununterbrochenes Wachstum seit über 20 Jahren – fortzuschreiben.“_, so Norbert Rautenberg, geschäftsführender Gründer von rexx systems.

Arnim wollte schon seit einiger Zeit über den Tellerrand eines Konzerns hinwegschauen und in einem vom Gründer geführten, agilen Software-Unternehmen als Vertriebsführungskraft wertschöpfend mitwirken. Das passte also wunderbar zusammen.

Gleichzeitig übernimmt Andreas Grohn die Leitung des Marketing-Teams. Zwar ist die DNA von rexx systems primär die einer Tekkie-Company. Aber ohne ideenreiches Marketing, gerne auch mal außerhalb des Gewöhnlichen, wäre rexx systems heute nicht der führende Anbieter von professioneller HR Software und Digitalisierung über die gesamte Themenbreite.

Andreas bringt einige Erfahrung in der Leitung von Marketing-Teams mit und hat auch die andere Seite der Agenturen für Marketing, Kommunikation & Social Media als Projektleiter kennengelernt.

_“Wir freuen uns Andreas als ,Hamburger Jung‘ aus Berlin wieder zurück an die Waterkant zu holen. Ich bin überzeugt, dass Andreas die Möglichkeiten zum erfolgreichen Marketing, die ein funktional und technologisch führendes Software Unternehmen bietet, hervorragend einsetzen wird.“_, ergänzt Norbert Rautenberg.

Herr rexx systems

Süderstrasse 75-79

20097 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 8900 80 227

https://www.rexx-systems.com/

email : marketing-intern@rexx-systems.de

rexx systems steht für einfach zu bedienende, hochskalierbare Software für Kunden jeder Größe und Branche, die in über 20 Ländern und in allen gängigen Sprachen eingesetzt wird.

Die Software-Lösungen in den Bereichen Recruiting, Talent Management und Human Resources überzeugen durch herausragende Effizienzsteigerung und zuverlässige Technik. Die rexx Suite sorgt durch Workflows und Vernetzung für die optimale Unterstützung und Zusammenarbeit der HR Abteilung, Manager und Mitarbeiter – ob bei der Durchführung regelmäßiger Tätigkeiten oder der Unterstützung komplexer und individueller Prozesse.

Sie erhalten die Software als Lizenz-Installation auf Ihrem Server oder als praktische Mietlösung – als „Software as a Service“ aus der Cloud.

International

In der Schweiz und Österreich bieten eigene rexx Niederlassungen qualifizierte Vertriebsberatung und Projektbetreuung durch lokale Büros mit erfahrenen Sales Managern und Consultants für die Projektbetreuung.

In anderen Ländern begleiten Teams mit internationaler Erfahrung die Kunden. Die Kundenbetreuung erfolgt dabei wahlweise auf Englisch, Deutsch, in der Konzern- oder in der jeweiligen lokalen Sprache.

rexx systems

Herr rexx systems

Süderstrasse 75-79

20097 Hamburg

fon ..: +49 40 8 900 800

email : presse@rexx-systems.com

