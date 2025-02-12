Neues Produkt erhöht die Standfestigkeit von Pflanzen – 4Plants Stabil

Erträge signifikant steigern durch neues Produkt von Düngemittelhersteller und -händler AGROsolution aus Österreich!

Mehr Ertrag und mehr Erlös sichern!

Aktuelle Versuchsergebnisse mit 4Plants Stabil in Österreich und Deutschland zeigen deutliche Steigerungen der durchschnittlichen Halmdurchmesser in Winterweizen und Winterdinkel. Bei dem Versuch in Österreich (2025: Most-, Wein- und Waldviertel) im Winterweizen erreichte man mit 4Plants Stabil sogar eine durchschnittliche Steigerung der Halmdurchmesser um bis zu 10,7 %. Hier sind Details zu den AGROsolution Versuchsergebnissen mit 4Plants Stabil.

Der Einsatz von 4Plants Stabil bringt viele Vorteile:

* steigert die Gewebs- und Halmstabilität,

* fördert die Bildung von Zellgewebe und stärkt die Zellverbände,

* verbessert die Stresstoleranz von Pflanzen gegenüber Hitze, Trockenheit und Kälte,

* unterstützt die Pflanzengesundheit und fördert das gesamte Wachstum der Kulturen.

4Plants Stabil – eine patentierte Technologie – ist eine innovative Mischung aus den Pektin-, Lignin- und Phytinbildnern Calcium, Magnesium, hoch pflanzenverügbarem Silicium, Algenextrakten und gewebsstabilisierender Ascorbinsäure. Es ist hervorragend pflanzenverträglich formuliert. Außerdem ermöglicht 4Plants Stabil eine schnelle und hohe Aufnahme aller Inhalts- und Nährstoffe und somit eine effektive Wirkung in allen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturen.

Wie immer ist außerdem die richtige Wasserkonditionierung elementar für den Anbauerfolg! Das Spritzwasser wird idealerweise mit dem AGROsolution-Produkt 4Plants-ZITRO verbessert. Damit wirken die vorgenommenen Pflanzenschutzmaßnahmen optimal. Zu hohe pH-Werte und zu hohe Härtegrade des Wassers verringern die Anwendungserfolge von Pflanzenwirkstoffen gravierend. Wie man das Spritzwasser mit 4Plants-Zitro konditioniert, steht in der bei AGROsolution gratis erhältlichen Wasserfibel!

Interessenten bitten wir, sich unter office@agrosolution.eu oder über die Homepage zu melden.

Die AGROsolution befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und mit dem Vertrieb von innovativen Düngetechnologien und handelt mit einer großen Bandbreite von Pflanzen- und Bodenhilfsstoffen. Diese bieten umfassende, biologische Lösungen für viele pflanzenbauliche Probleme in sämtlichen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturen. Außerdem vertritt die AGROsolution exklusiv die BTU-Europe in Deutschland und Österreich. Die BTU ist einer der größten Hersteller von bakteriellen Präparaten in Europa.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agrosolution GmbH

Frau Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43732774366

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : presse@agrosolution.at

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende, landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit über 16 Jahren für innovative Düngetechnologien und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Pflanzen- und Bodenhilfsstoffe erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen. Das Linzer Unternehmen stellt mit der eigenen, hochmodernen Produktionsanlage in Linz Eigenmarken her und arbeitet mit den größten Agrarhändlern in Europa zusammen.

