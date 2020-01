Neues Tierlexikon bei ScreenHaus

ScreenHaus bietet Schülern und Interessierten mit seinem neuen Tierlexikon umfangreich recherchierte Inhalte zur Weiterverwendung in Referaten oder Aufsätzen.

Referate sind im Schulunterricht eine bewährte Methode für Schüler, sich aktiv einzubringen. Gerade im Biologieunterricht werden häufig Referate vergeben, beispielsweise zu unterschiedlichen Tierarten. Als optimale Informationsquelle bietet sich hier die neue Webseite www.screenhaus.de an, denn sie liefert anschauliche Steckbriefe zu vielen heimischen und internationalen Tierarten.

Wenn Schüler nach guten Informationen über Tiere suchen, die sie für ein Referat benötigen, möchten sie sich in der Regel nicht lange aufhalten, viele Texte lesen und sich mit Aufwand durch verschiedene Webseiten klicken und scrollen. Das neue Tierlexikon stellt sämtliche Informationen über Tiere in Form eines schnell lesbaren Steckbriefes zusammen. Die Schüler erhalten mit wenigen Klicks alles, was sie für ein gut strukturiertes Referat wissen müssen. Anschauliche und deutliche Fotos runden die Steckbriefe ab – und die Fotos lassen sich zusätzlich zunächst speichern und dann einem Word-Dokument oder einer PowerPoint-Präsentation, die die Schüler anfertigen, hinzufügen.

Die Sprache der Steckbriefe ist kurz und präzise, so dass die Leser einerseits alle Inhalte sofort erfassen können und insbesondere Schüler es einfach haben, für ihren Vortrag eigene Worte zu finden und das Tierportrait ihrem persönlichen Stil anzupassen. Dieser Punkt ist sehr wichtig, denn bloßes Abschreiben fällt schnell auf und wirkt sich nicht positiv aus. Das Kurze, Übersichtliche der Tiersteckbriefe ist deshalb eigens als Basis für eine individuelle Gestaltung von Referaten konzipiert.

Die Bandbreite der Steckbriefe umfasst sowohl bekannte Tierarten wie Raubkatzen oder verschiedene Hunderassen als auch nicht so geläufige Tiere, zum Beispiel Hyänen, Flusspferde oder Ameisenbären. Aus allen Erdteilen und Klimazonen werden Tiere vorgestellt – heimische Arten ebenso wie ganz exotische. Falls die Schüler sich ihre Themen bzw. Tierarten selbst aussuchen können, bietet ihnen die Webseite eine äußerst umfassende Auswahl.

Und selbst für Studenten und Erwachsene ist die Seite interessant – viele Erwachsene frischen gern ihr Wissen auf und erfahren in kurzer Zeit Wissenswertes über Tiere, die ihnen vielleicht vertraut sind, bei denen verschiedene Hintergrundinformationen jedoch fehlen. In diesem Zusammenhang dient die Webseite als effektives Nachschlagewerk und hat ein Leser erst einmal mit einem Tier begonnen, fällt das Interesse häufig auch auf weitere Tiere. Die lebendigen, professionell aufgenommenen Bilder regen zum Stöbern und Nachlesen an.

Mit dem ScreenHaus Tierlexikon erhalten die Nutzer also ein sowohl nützliches als auch sehr praktisch anwendbares Lexikon über Tiere aus aller Welt – ob als Grundlage für ein Referat oder als lehrreiche Lektüre. Die übersichtliche Gestaltung der Seiten bietet den Lesern einen maximalen Nutzwert.

