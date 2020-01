Wir vermieten Transporter einfach und unkompliziert. Ihre Autovermietung Becker (Philippsburg / Karlsruhe)

Wir haben den Hauptstandort von Karlsruhe nach Philippsburg verlegt. Sie können unsere Transporter jetzt im Raum Philippsburg anmieten, aber natürlich auch weiterhin in Karlsruhe und Umgebung.

Liebe Kunden, wir freuen uns, ihnen mitteilen zu können, dass wir unseren Hauptstandort von Karlsruhe nach Philippsburg verlegt haben. Sie können unsere Transporter jetzt im Raum Philippsburg anmieten, aber natürlich auch weiterhin in Karlsruhe und Umgebung. Wir vermieten Transporter sowohl für den gewerblichen Sektor (z.B. für Warentransporte) als auch für den privaten Sektor (z.B. für Umzüge). In beiden Sektoren sind unsere Kunden sehr zufrieden mit uns. Den hohen Anspruch auf die Kundenzufriedenheit möchten wir weiterhin hoch halten.Unsere Prozesse werden daher laufend von uns überprüft und optimiert, so dass wir Sie bestmöglichst und schnell mit den höchsten Standards unterstützen können. Sie profitieren auch von unseren besonderen Angeboten, wenn Sie einen Transporter mieten.

Gerne beraten wir Sie in all Ihren Fragen. Besuchen Sie uns doch einfach am Hauptstandort oder rufen Sie unser kompetentes Team an. Wir freuen uns sehr auf Sie und auf die nette Zusammenarbeit. Unser Leitspruch lautet: „Wenn Sie zufrieden sind, dann sind wir es auch“ Ihre Autovermietung Becker in Philippsburg – einfach und unkompliziert Transporter mieten –

Unsere Öffnungszeiten:

Montag – Freitag

08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:30

Samstag 08:00 – 14:00

Außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Autovermietung Becker

Herr Peter Becker

Mittlerer Weg 1

76661 Philippsburg

Deutschland

fon ..: 0176/20711214

web ..: http://www.autovermietungbecker.de

email : kontakt@autovermietungbecker.de

Ihre Autovermietung Becker in Philippsburg / Wir vermieten Transporter einfach und unkompliziert. Unsere Kunden kommen sowohl aus dem gewerblichen Sektor (z.B. für Warentransporte) als auch aus dem privaten Sektor (z.B. für Umzüge)

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

PTA-News: PCC SE: PCC plant Ansiedlung am Evonik-Standort in Lülsdorf