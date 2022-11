Neues „Wolfsburg erleben“- Portal ab sofort online

Freizeitangebote in der Stadt auf einen Blick

Wolfsburg, 03.11.2022 – Ab sofort bietet das Erlebnisportal www.wolfsburg-erleben.de der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen der Stadt einen Überblick über die lokalen Freizeitangebote. Zusätzlich haben auch Touristen die Möglichkeit, Reiseangebote sowie passende Hotelübernachtungen direkt zu buchen.

„Das Erlebnisportal ist die erste Anlaufstelle für aktuelle Informationen rund um die vielfältigen Freizeitangebote in unserer Stadt – sowohl für die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger als auch für Gäste und Touristen. Das neue Portal bündelt kompakt unsere Angebote und Services und animiert dazu, Wolfsburg in all seiner Vielfalt zu erleben. Mit geeigneten digitalen Schnittstellen fügt es sich dabei in die kommunale Digitalstrategie ein und bietet weitere Vernetzungsmöglichkeiten“, erklärt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Der neue Service bietet Interessierten zahlreiche Angebote und Empfehlungen für Freizeitaktivitäten, Events, Shopping, Gastronomie und Hotellerie. Über den integrierten Veranstaltungskalender können Partner eigene Veranstaltungen einpflegen und ausspielen lassen. Damit löst der Veranstaltungsbereich des Portals den bisherigen Veranstaltungskalender „Was wann Wolfsburg“ ab. Die Inhalte des Erlebnisportals sollen demnächst auch über die Wolfsburg App und digitale Stelen in der Innenstadt ausgespielt werden. Alle Wolfsburg-Interessierten können sich somit digital jetzt und in Zukunft noch besser über die Stadt informieren.

Thomas J. Müller-Rösler, Bereichsleiter Marketing bei der WMG, betont: „Unser Erlebnisportal zeigt, wie lebenswert Wolfsburg ist und welche vielfältigen Möglichkeiten es hier gibt. Aus diesem Grund trägt es dazu bei, Wolfsburg als Stadtmarke zu attraktivieren.“

Begleitet wird der Start des Portals mit verschiedenen Maßnahmen, die authentische Wolfsburg-Momente zeigen und dazu animieren sollen, sich über das Portal weiterführend über die lokalen Freizeitangebote zu informieren. Zukünftig soll sich das Portal stetig weiterentwickeln. So sind beispielsweise die Einbindung eines Newsletters oder auch Gewinnspiele geplant.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

