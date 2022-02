Neues Zahnimplantat am besten direkt aus der spezialisierten Zahnklinik

In der modernen Zahnmedizin sind Implantationen nicht ungewöhnlich. Doch die Anforderungen an den Zahnarzt und an die Ausstattung der Praxis sind enorm. Oft ist eine Zahnklinik die richtige Wahl.

Dillingen, 01.02.2022 – Eine Implantation direkt beim Spezialisten spart Zeit und Ärger

Aus den unterschiedlichsten Gründen müssen Zähne gezogen oder ersetzt werden. Die häufigsten Gründe dafür sind unterschiedliche Krankheiten, Unfälle, oder einfach, weil ein Zahn nicht mehr stabil war, und ausgefallen ist. Auch wenn einige sich dazu entschließen, mit einer Zahnlücke zu leben, ist das keine gute Idee. Nicht nur damit eine schöne Optik erhalten bleibt, auch weil die Mundhygiene mit einem fehlenden Zahn sehr viel schwieriger ist, und sich die Haltbarkeit der umliegenden Zähne dadurch verringern kann. Entfernte oder ausgefallene Zähne sollten also so bald wie möglich ersetzt werden.

Was macht die Implantation von Zähnen so besonders?

Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, einen Zahn zu ersetzen, aber es dürfte derzeit keine andere Alternative geben, die das natürliche Mundgefühl und die normale Optik so gut wieder herstellt wie ein Zahnimplantat. Ein Zahnimplantat wird direkt in den Kieferknochen eingesetzt. Nachdem das Zahnimplantat erstellt, operativ eingesetzt und die Wunde verheilt ist, kann niemand mit dem bloßen Auge mehr erkennen, dass es sich um ein Zahnimplantat handelt. Das Zahnimplantat überzeugt nicht nur optisch, sondern auch faktisch. Das Kauen fühlt sich nicht anders an, als zuvor mit den eigenen Zähnen.

Welche Qualifikation ist notwendig, um eine Implantation durchführen zu können?

Theoretisch können viele Zahnärzte eine Implantation durchführen, in der Praxis wird dieser Eingriff allerdings nur in wenigen Praxen angeboten, und das hat gute Gründe. Nur wenige Zahnärzte in Deutschland verfügen über die Qualifikation und ausreichend Erfahrung, eine Implantation durchführen zu können. Das zahnmedizinische Studium, das alle Zahnärzte absolviert haben, bildet zwar eine gute Grundlage, der Eingriff einer Implantation ist allerdings so komplex, dass eine weitere Qualifikation sowie reichlich Erfahrung wichtig für den Erfolg sind.

Es gibt für Zahnärzte die Möglichkeit, sich in einer meist 4 Jahre dauernden Fortbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie weiterzubilden. Darüber hinaus gibt es von verschiedenen, medizinischen Gesellschaften das Angebot sich für einen Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie zu qualifizieren, hier geht es dann konkret nur um diesen Eingriff.

Darüber hinaus spielt noch ein weiterer Faktor eine große Rolle, und das ist die technische Ausstattung der Praxis. Die Anforderungen für modernste Geräte bei Diagnostik und Behandlung sind hoch, die dafür nötigen Investitionen erheblich, weshalb viele Praxen sich dagegen entscheiden. Aufgrund all dieser Überlegungen entscheiden sich viele Patienten dafür, einen solchen Eingriff gleich in einer Zahnklinik durchführen zu lassen.

ZahnklinikSaarland.de – Erfahrung und Kompetenz trifft auf modernste Ausstattung

Die ZahnklinikSaarland.de unter Leitung des Inhabers Dr. Lamest ist auf die fachkundige Implantation von Zahnimplantaten spezialisiert. Die Zahnklinik betreut ihre Patienten von der Erstuntersuchung, über die Auswahl vom Zahnimplantat, bis zur Abschlussuntersuchung nach erfolgreicher Implantation. Die moderne Klinikausstattung erfüllt alle Ansprüche, die man sich als Patient nur wünschen kann, für eine erfolgreiche und schonende Behandlung. Damit ein Zahnimplantat über viele Jahre hinweg schmerzfrei und zuverlässig genutzt werden kann, muss der zuständige Fachzahnarzt über eine umfangreiche Erfahrung verfügen, und modernste Operationstechniken rund um das Zahnimplantat kennen.

Eine Implantation ist keine Kaffeemaschine

Heutzutage sind Preisvergleiche etwas völlig Normales. Die gewünschte Kaffeemaschine gibt es im Ausland schon um 30 Prozent günstiger. Manchmal findet man auch entsprechende Angebote zu Implantationen. Doch während bei der Kaffeemaschine das Risiko überschaubar ist, sind Implantationen eine Investition in Gesundheit, Lebensqualität und Lebensfreude, und das für viele Jahre und Jahrzente. Sollte man hier wirklich Experimente machen? Wie sieht es mit Nachuntersuchungen aus, oder was passiert, wenn es zu unerwarteten Beschwerden kommt?

Es macht durchaus Sinn, sich für die gut erreichbare Zahnklinik in Deutschland zu entscheiden. Das Team der ZahnklinikSaarland.de um Dr. Lamest freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Übrigens, eine Verständigung mit dem geschulten Praxis Team ist hier auch viel einfacher als mit einem Ärzteteam einer Zahnklinik in Polen, Ungarn oder Bulgarien.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

Deutschland

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

