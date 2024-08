Neugründung des Unternehmens Dr. Gehlken Rohstoffanalytik GmbH in Ebergötzen/Göttingen

Das Unternehmen Dr. Gehlken Rohstoffanalytik GmbH wurde am 5. Dezember 2023 in Ebergötzen neu gegründet. Das Unternehmen hat sich auf quantitative tonmineralogische Phasenanalysen spezialisiert.

Dr. Peer-Lennart Gehlken entschied sich aufgrund des geringen unternehmerischen Risikos bei der Durchführung von mineralogischen Untersuchungen und des geringen administrativen Aufwands am 1. März 1995 das Einzelunternehmen Dr. Peer-L. Gehlken, Prüfung mineralischer Roh- und Reststoffe, in Ebergötzen bei Göttingen zu gründen. Aufgrund des unternehmerischen Erfolgs, der Etablierung am Markt, der positiven Außenwirkung, der zahlreichen internationalen Aufträge, insbesondere aus Asien, und der persönlichen Risikobegrenzung wurde am 5. Dezember 2023 neben dem Einzelunternehmen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet.

Der Gründer und der alleinige Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens ist Dr. Peer-Lennart Gehlken.

Der Betrieb des Einzelunternehmens wurde im Juni 2024 eingestellt.

Das Unternehmen Dr. Gehlken Rohstoffanalytik GmbH bietet eine Vielzahl von Leistungen im Bereich der mineralogischen und geochemischen Analytik von mineralischen Rohstoffen und Reststoffen.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf verschiedene Bereiche wie Tone, Bodenproben, Naturgesteine, keramische Rohstoffe, Ziegelerzeugnisse, Straßenbaumaterial und Deponiebaustoffe.

Neben der Röntgendiffraktometrie werden vornehmlich die Infrarotspektroskopie und die Mikroskopie eingesetzt. Schwerpunkt bilden quantitative tonmineralogische Untersuchungen.

Dr. Gehlken verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Fachkenntnisse auf seinem Gebiet. Das von Dr. Gehlken angewandte Prüfungsverfahren ermöglicht es, die real existierende und nicht nur die über Berechnungsverfahren normativ berechnete mineralogische Zusammensetzung quantitativ zu erfassen, was insbesondere für den Straßenbau, den Tunnelbau, den Bahn- und Gleisbau, den Deponiebau. die Keramikindustrie und die Zement- und Betonindustrie von großer Bedeutung ist.

Als einziger Spezialist, der durch die Prüfung des modalen, also des real existierenden Mineralbestandes, der chemischen Zusammensetzung und der physikalischen Parameter der Rohstoffe eine Korrelation zwischen diesen Daten ermöglicht, ist es Dr. Gehlken gelungen, für jeden Rohstoff ein spezielles Kontrollsystem zu entwickeln. Durch das für jeden Rohstoff erstellte Kontrollsystem mit individuell bestimmten Kontrollparametern werden die Potentiale der Rohstoffe voll ausgeschöpft und der Verarbeitungsprozess der mineralischen Rohstoffe optimiert. Nach Erfassung der Grunddaten (Mineralogie, Chemie und physikalische Parameter) wird ein individuelles Untersuchungsprogramm ausgearbeitet, aus dem sich Toleranzbereiche der einzelnen Parameter bestimmen lassen, innerhalb derer es zu keinen negativen Auswirkungen bei der Herstellung der keramischen Produkte und mineralischen Baustoffe kommt.

Die Dr. Gehlken Rohstoffanalytik GmbH (www.gehlken.de) legt großen Wert auf sachliche und präzise Untersuchungen, um ihren Kunden aus dem In- und Ausland hochwertige Ergebnisse zu liefern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Gehlken Rohstoffanalytik GmbH

Herr Peer-Lennart Gehlken

Mühlengasse 1

37136 Ebergötzen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 5507/9791907

web ..: http://www.gehlken.de

email : info@gehlken.de

