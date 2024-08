Uranium Energy gibt die Nachfolge des Finanzvorstands bekannt

Corpus Christi, TX, 9. August 2024 – Uranium Energy Corp (NYSE American: „UEC“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ – gab heute bekannt, dass Josephine Man dem Unternehmen beigetreten ist und mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 die Nachfolge von Pat Obara als Schatzmeisterin und Chief Financial Officer antreten wird.

Herr Obara, der dem Unternehmen im Jahr 2006 beigetreten ist, wird am 1. Oktober 2024 nach der Einreichung des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das laufende Geschäftsjahr von seiner derzeitigen Funktion als Chief Financial Officer zurücktreten und dem Usnternehmen als Senior Vice-President, Administration, erhalten bleiben.

Amir Adnani, Chief Executive Officer und Präsident, erklärte: „Im Namen des Board of Directors und des gesamten Teams von Uranium Energy möchte ich Pat für seine Führungsqualitäten danken, die dazu beigetragen haben, Uranium Energy dorthin zu bringen, wo es heute steht. Er hat während der gesamten Zeit ein hohes Maß an unerschütterlichem Engagement für das Unternehmen und seine Aktionäre gezeigt. Als er kurz nach der Gründung des Unternehmens zu uns kam, hatte Pat einen enormen Einfluss auf das Unternehmen. Seine unermüdliche Arbeit und sein finanzielles Verantwortungsbewusstsein haben ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen, das in unserer Unternehmensidentität verankert ist. Es war mir eine große Ehre, in den letzten 18 Jahren mit Pat zusammenzuarbeiten, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion.

Herr Adnani fuhr fort: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Josephine, wenn sie ihre Rolle im Unternehmen antritt. Ihr starker finanzieller Hintergrund und ihre Erfahrung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir versuchen, unseren Betrieb hochzufahren und in die kommerzielle Produktion überzugehen.“

Herr Obara erklärte: „Ich bin stolz auf die Errungenschaften von Uranium Energy und freue mich darauf, meine neue Rolle nach Abschluss der Übergangsphase fortzusetzen und mit Josephine und dem gesamten Team von Uranium Energy zusammenzuarbeiten, während es sich auf die Wiederaufnahme der Produktion auf der Christensen Ranch vorbereitet.“

Frau Man verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzberichterstattung, Unternehmensfinanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie Risikomanagement. Frau Man ist CFO der Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY, TSX: URC), wo sie für die Leitung aller Finanzfunktionen und das Risikomanagement verantwortlich ist. Zuvor war sie von 2020 bis 2022 CFO von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), einem auf Edelmetalle fokussierten Royalty- und Streaming-Unternehmen, wo sie unter anderem maßgeblich an dessen Börsengang und der Übernahme von drei kanadischen börsennotierten Unternehmen beteiligt war. Frau Man verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und war zuvor Partnerin bei Ernst & Young LLP.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradigen konventionellen Projekten in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben ISR-Uranprojekten in den USA bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in Nordamerika; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Uranium Energy Corp Investor Relations

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

X (früher bekannt als Twitter): @UraniumEnergy

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

Frankfurt Börsenkürzel: U6Z

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „erwartet“ oder „nicht erwartet“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“, oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den Unterlagen des Unternehmens zu finden, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

