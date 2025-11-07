Neuigkeiten zur Weihnachtszeit: Weihnachtsdosen, Musik-Spieluhren, Adventskalenderdosen und Baumschmuck

Dekorative Tannenbaum-Dosen, teils mit integrierter Spieluhr und Christbaumschmuck – Die Dosenprofis aus Dettingen stellen ihre neuen Weihnachtsdosen vor

Die Dosenprofis aus Dettingen stellen ihre neuen Weihnachtsdosen vor: dekorative Tannenbaum-Dosen, teils mit integrierter Spieluhr.

Durch Drehen der Dose erklingt eine weihnachtliche Melodie. Als Geschenkverpackung für Süßwaren, Gebäck, Tee oder kleine Präsente eignen sie sich ideal für Handel, Verlage, Lebensmittelhersteller und Promotionartikel. Wer Weihnachtsdosen günstig kaufen möchte und gleichzeitig Wert auf hochwertige Metallverpackung legt, findet im Dosenshop von ADV eine umfassende Auswahl.

Neu im Sortiment ist außerdem eine weihnachtliche Teddy-Dose. Sie dient als Geschenkverpackung, Aufbewahrungsdose oder als saisonaler POS-Artikel. Dank robuster Metallherstellung kann sie nachhaltig weiterverwendet werden.

Zudem erweitern verschiedene Baumschmuck-Dosen das Angebot: Autoform, Sternform und weihnachtliche Kugeln. Die kleinen Metall-Dosen lassen sich befüllen und anschließend jedes Jahr erneut am Weihnachtsbaum einsetzen – eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Baumschmuck. Besonders interessant für den Einzelhandel, Süßwarenindustrie, Werbemittel, Geschenkartikel und Premium-Verpackungen.

Neu hinzu kommen Adventskalender und Adventskalenderdosen. Diese eignen sich zum Befüllen mit Pralinen, Bonbons, Tee, Gewürzen, Kleinteilen oder kleinen Werbeartikeln. Adventskalenderdosen sind stabil, wiederverwendbar und bieten im Verkauf einen hohen emotionalen Mehrwert. Firmenkunden nutzen sie gern für Weihnachtsaktionen, Give-aways oder limitierte Sondereditionen.

Im ADV-Dosenshop finden Kunden ein großes Sortiment an Metallverpackungen: Teedosen, Kaffeedosen, Kartendosen, Dosen für Gebäck, Bonbons, Pralinen, Pastillen, Stollenkonfekt, USB-Sticks und Geschenksets. Viele Formen – rund, rechteckig oder Sonderformen – sind sofort ab Lager verfügbar. Das Team der Dosenprofis bietet Lösungen aus einer Hand: Entwicklung, Gestaltung, nachhaltige Aufbewahrung und individuelle Verpackungskonzepte für Firmenkunden.

Die neuen Weihnachts- und Adventsprodukte kombinieren hochwertige Verarbeitung, funktionales Design und nachhaltige Mehrfachnutzung. Perfekt für den saisonalen Verkauf, Werbepräsente, Promotionaktionen, Süßwaren und Geschenkverpackungen.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen und Kaffeemühlen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brillenetuis, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Dosen mit Logo, Flache Dosen, Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schatztruhen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Strandaschenbecher (Taschenaschenbecher) Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Windlichter und Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADV PAX Lutec GmbH

Herr da Agency

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

fon ..: +49(0)7123/38007-0

fax ..: +49(0)7123/38007-50

web ..: https://www.adv-dosenshop.com/

email : info@adv-pax.de

