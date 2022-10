Neukundensuche umgekehrt – Nicht suchen, sondern finden lassen

Für viele Vertriebler ist die Kaltaquise die schwierigste Form der Kontaktanbahnung. Unternehmen, die auf der Höhe der Zeit sind, kennen bessere Möglichkeiten.

Forst, 11.10.2022 – Smarte Unternehmen lassen sich von ihren Kunden finden.

Neukundengewinnung ist für jedes Unternehmen essentiell wichtig, damit es auch künftig wachsen kann. Leider ist die bekannte Form der Kaltaquise nicht besonders förderlich, denn mit aufdringlicher Werbung und ungebetener Kontaktaufnahme fühlen sich viele genervt. Wie viel besser ist es da doch, sich von potentiellen Kunden im Internet ganz einfach finden zu lassen. In Zeiten des Internet werden jeden Tag Milliarden Suchanfragen gestellt. Wer weiß, wie man bei den passenden Suchbegriffen gefunden wird, hat nie mehr Probleme, Neukunden zu gewinnen.

Neukundengewinnung durch zielgenaue Online-PR

Mit den richtigen Schritten können Sie schnell neue Wunschkunden im Internet gewinnen. Wer online Kunden sucht, der hat viele Möglichkeiten. Zu den besten Möglichkeiten gehört es, auf die Suchanfragen von Internetnutzern zu reagieren, und sich dazu als Firma von den Nutzern finden zu lassen. Dieses Gebiet nennt man Suchmaschinenoptimierung, Ziel ist, zu den relevantesten Suchbegriffen bei Anfragen über eine Suchmaschine möglichst weit vorne zu erscheinen. Dafür sind einige Schritte notwendig, von denen die wichtigsten unten aufgeführt sind.

Eine ansprechende Webseite im Internet erstellen

Zu den größten Erfolgsfaktoren für die Webseite im Internet gehören die folgenden Punkte. So soll die Qualität der Inhalte wirklich hervorragend sein. Die Informationsvermittlung soll offen und authentisch sein. Es sollte eine klare Handlungsaufforderung (Call-To-Action) vorhanden sein, die die Leser zu dem gewünschten Ziel führt, wie etwa zur Kontaktaufnahme, zur Newsletter-Anmeldung und zum Kauf Ihrer Produkte. Nutzen Sie fesselnde Headlines und „Aufhänger“.

Auch das Menü ist wichtig, Besucher der Webseite sollten sich auf Anhieb zurechtfinden, dafür sollte die Webseite selbsterklärend und einfach zu bedienen sein. Immer mehr in den Fokus rückt dabei die sog. Ladezeit, also wie lange dauert es, wenn man eine Webseite aufruft, bis man tatsächlich den Inhalt sieht. Dazu passt das Thema Responsiv Design. Mehr als die Hälfte aller Nutzer ist heute mit dem Smartphone im Internet unterwegs, wenn eine Webseite nicht für Mobilgeräte optimiert ist, sind diese Nutzer schnell verloren.

Neukundensuche mittels Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Um eine bessere Sichtbarkeit im Internet zu erreichen, muss eine ständige Suchmaschinenoptimierung vorgenommen werden. Wichtig ist es, die richtigen Schlüsselwörter (Keywords) zu identifizieren, und eine Strategie entwickeln, wie der Inhalt der Seite so ausgerichtet werden kann, dass sowohl die Nutzer als auch die Suchmaschinen die Relevanz und die Nützlichkeit erkennen, und mit einem guten Ranking belohnen. So besteht die Möglichkeit, mit den relevanten Suchbegriffen möglichst weit oben bei den entsprechenden Suchmaschinen gefunden zu werden.

Erfolgreiche Neukundengewinnung mittels SEO

SEO ist ein Thema, das sich dynamisch weiterentwickelt, es macht daher Sinn, eine spezialisierte Agentur damit zu beauftragen, die sich täglich damit beschäftigt. Es gibt weit über 100 Faktoren, welche das Ranking bei den Suchergebnissen beeinflussen. Zu den Erfolgsfaktoren gehören eine einwandfreie Technik, wie auch schnelle Ladezeiten und eine einwandfreie Darstellung mit responsivem Design, eine herausragende Qualität der Inhalte und Empfehlungen von anderen Webseiten mit Backlinks.

Analysiert wird auch das Verhalten von Besuchern auf Ihrer Webseite. Neukundensuche ist dann von Erfolg gekrönt, wenn Sie verstehen, was die Nutzer wirklich suchen. So kommen Sie dauerhaft ohne Kaltaquise aus.

Mit Hilfe einer erfahrenen Agentur schneller zum Ziel

Pressemann.com ist eine Online-PR Agentur und nutzt verschiedene Möglichkeiten, um für kleine und mittlere Unternehmen das Online Marketing mit begrenztem Budget durchzuführen. Ziel dabei ist die Neukundengewinnung strategisch zu planen und nachhaltig so zu ermöglichen, dass Unternehmen keine Kaltaquise mehr nötig haben.

