Neural Therapeutics beantragt bei der CSE die Genehmigung zur vollständigen Übernahme von Hanf.com, kündigt Hauptversammlung, Änderung der SIO-Vereinbarung und parallele Finanzierung an

Toronto, Ontario – Mittwoch, 19. Februar 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; FSE: HANF) (Neural oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen formell bei der Canadian Securities Exchange (CSE) die Genehmigung beantragt hat, die verbleibenden 69,25 % an der CWE European Holdings Inc. (CWE), tätig unter der Marke Hanf.com, einem der führenden CBD-Einzelhändler Deutschlands, zu erwerben.

Management-Kommentare

Ronnie Jaegermann, Chief Executive Officer von CWE, erklärte: Hanf.com hat sich in den vergangenen fünf Jahren eine starke Position im regulierten deutschen CBD- und Hanfmarkt aufgebaut. Eine vollständige Integration in Neural würde – sofern abgeschlossen – einen verbesserten Zugang zu den Kapitalmärkten sowie zusätzliche strategische Flexibilität zur Beschleunigung der Filialexpansion und Markenentwicklung ermöglichen. Unser Fokus liegt weiterhin auf diszipliniertem Wachstum und operativer Exzellenz, während wir eine der führenden spezialisierten CBD-Einzelhandelsplattformen Deutschlands weiter ausbauen.

John Durfy, Vorsitzender des Board of Directors von Neural, ergänzte: Der Abschluss dieser Transaktion stellt den letzten Schritt in der Transformation von Neural von einem rein forschungsorientierten Unternehmen hin zu einer operativ tätigen Gesellschaft mit soliden Fundamentaldaten, starkem Umsatzwachstum und profitabler Geschäftstätigkeit dar. Wir sind überzeugt, dass der finale Transaktionsschritt mit CWE weiteren Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen wird, und freuen uns darauf, über die Fortschritte auf dem Weg zum Closing zu berichten.

CSE-Antrag und Series-B-Transaktion

Gemäß der strategischen Investitions- und Optionsvereinbarung vom 26. Mai 2025 (die SIO-Vereinbarung) besitzt Neural das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, die verbleibenden 69,25 % an CWE zu erwerben (die Series-B-Option).

Bei Ausübung würde die Series-B-Option zum Erwerb von 100 % an CWE führen (die Series-B-Transaktion).

Die wesentlichen Bedingungen der Series-B-Option und der Series-B-Transaktion sind in der SIO-Vereinbarung (einschließlich der entsprechenden Änderung) enthalten und werden im Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca veröffentlicht. Eine Zusammenfassung findet sich zudem in den Pressemitteilungen vom 13. August 2025 und 28. Mai 2025.

Neural hat bei der CSE einen Antrag eingereicht, um die Genehmigung zur Durchführung der Series-B-Transaktion sowie zur Börsennotierung der Aktien des aus der Transaktion hervorgehenden Emittenten (der Resultierende Emittent) zu erhalten.

Sofern abgeschlossen, würde die Series-B-Transaktion gemäß den Richtlinien der CSE eine sogenannte Fundamental Change darstellen und unterliegt regulatorischen Anforderungen, einschließlich: Zustimmung der Aktionäre, Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101), Genehmigung durch die CSE, Einreichung eines umfassenden Listing Statements.

Es besteht keine Gewähr dafür, dass Neural die Series-B-Transaktion durchführen oder abschließen wird oder dass alle regulatorischen Genehmigungen und Bedingungen rechtzeitig oder überhaupt erfüllt werden.

Hauptversammlung von Neural

Im Zusammenhang mit der Series-B-Transaktion wird Neural am 1. Mai 2026 um 10:00 Uhr (Eastern Time) eine ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) abhalten.

Zur Abstimmung stehen unter anderem:

a) Genehmigung der Series-B-Transaktion einschließlich der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101;

b) Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern vor und nach Abschluss der Transaktion;

c) Bestellung des Abschlussprüfers;

d) vorgeschlagene Umfirmierung in Hanf.com Inc.;

e) Konsolidierung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Neural im Verhältnis 4:1 (die Konsolidierung);

f) Annahme bzw. Bestätigung von Aktienoptions- und Incentive-Plänen von Neural und des Resultierenden Emittenten.

Stichtag für die Teilnahme an der Versammlung ist der 9. März 2026.

Ein Management Information Circular (das Rundschreiben) mit detaillierten Informationen zur Versammlung und zur Series-B-Transaktion wird den Aktionären zugesandt und im Unternehmensprofil auf SEDAR+ veröffentlicht.

Parallele Finanzierung (Concurrent Financing)

Im Zusammenhang mit der Series-B-Transaktion beabsichtigt CWE, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Parallele Finanzierung) mit einem Bruttoerlös von bis zu CAD 600.000 durchzuführen.

Hierbei wird 1001257530 Ontario Inc. (CWE Newco B) bis zu 7.500.000 Einheiten (die CC-Einheiten) zu einem Preis von CAD 0,08 je Einheit anbieten.

Jede CC-Einheit besteht aus: einer Stammaktie von CWE Newco B, sowie einem halben Optionsschein (Warrant)

Jeder ganze Optionsschein (CC-Warrant) berechtigt zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie von CWE Newco B zu einem Ausübungspreis von CAD 0,14 innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss.

Alle im Rahmen der Parallelen Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere werden nach Durchführung der Series-B-Transaktion und auf Basis der Konsolidierung gegen entsprechende Wertpapiere des Resultierenden Emittenten getauscht.

Der Nettoerlös soll für: allgemeines Working Capital, sowie die weitere Expansion des Filialnetzes in Deutschland verwendet werden.

Der Abschluss der Parallelen Finanzierung steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der CSE.

Änderung der SIO-Vereinbarung

Neural und CWE haben vereinbart, die SIO-Vereinbarung mit Wirkung zum 18. Februar 2026 zu ändern (die SIO-Änderung). Die Änderung sieht unter anderem vor: Berücksichtigung der Parallelen Finanzierung, Verlängerung des spätesten Abschlusstermins (Outside Date) für die Series-B-Transaktion auf den 31. Mai 2026. Eine Kopie der SIO-Änderung wird im SEDAR+-Profil von Neural veröffentlicht.

Über Neural Therapeutics Inc.

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethnobotanischer Wirkstoffforschung mit Schwerpunkt auf der Entwicklung therapeutischer Medikamente zur Behandlung psychischer Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzabhängigkeiten, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit.

Die Entwicklungsstrategie basiert auf sub-halluzinogenen Dosierungen von Mescalin-Extrakt mit dem Ziel, Sicherheit und Skalierbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig therapeutische Wirksamkeit zu erhalten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine Strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc. ab, im Rahmen derer Neural bis zu 100 % an CWE erwerben kann.

Am 12. August 2025 erwarb Neural im ersten Transaktionsschritt eine Beteiligung von 30,75 % an CWE.

Kontakt

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1 647 289 6640

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese betreffen unter anderem: den erwarteten Abschluss der Series-B-Transaktion, die Ausübung der Series-B-Option, die Durchführung der Parallelen Finanzierung, die Notierung des Resultierenden Emittenten, regulatorische Genehmigungen, die geplante Verwendung der Emissionserlöse, sowie die Expansion der Geschäftstätigkeit in Deutschland.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen des Managements und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich regulatorischer Risiken, Genehmigungsrisiken, Kapitalmarktrisiken, Risiken im Zusammenhang mit der deutschen Regulierung von Cannabis- und Hanfprodukten sowie allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren.

Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten Aussagen abweichen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahme nicht angeboten oder verkauft werden.

