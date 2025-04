Börsennotierung Frankfurt und geplante Hanf.com Übernahme: Neural Therapeutics expandiert

Seit Jahrhunderten nutzen Kulturen aus aller Welt psychoaktive, pflanzliche Wirkstoffe für medizinische, spirituelle und therapeutische Zwecke. Denn diese natürlichen Substanzen haben das Potenzial, tiefgreifende Veränderungen im menschlichen Bewusstsein hervorzurufen und werden deshalb zunehmend auch in der modernen Medizin erforscht. Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1; ISIN: CA64134N2032) knüpft an dieses alte Wissen an und entwickelt innovative, wissenschaftlich fundierte Therapieansätze auf Basis pflanzlicher Wirkstoffe.

Altes Wissen für die moderne Medizin

Neural Therapeutics ist ein innovatives, kanadisches Biotechnologieunternehmen, das mit dem Ziel gegründet wurde, natürliche Wirkstoffe für die moderne Medizin nutzbar zu machen. Dabei kombiniert das Unternehmen traditionelles Wissen mit modernen biotechnologischen Ansätzen. Ein besonderer Fokus liegt auf psychedelischen Substanzen sowie anderen pflanzenbasierten Wirkstoffen, die das Potenzial haben, die Behandlung psychischer Erkrankungen grundlegend zu verändern.

Einzigartiger Ansatz mit Mescalin

Ein zentrales Forschungsfeld von Neural Therapeutics ist Mescalin, das aus der San-Pedro-Kaktuspflanze gewonnen wird. Mescalin gilt als „Großvater der Psychedelika“ und kann auf eine fast 6.000-jährige dokumentierte Nutzung zurückblicken. Neural Therapeutics kultiviert diese Pflanze über Partnernetzwerke und entwickelt neuartige Extraktionsverfahren, um Mescalin mit weiteren Wirkstoffen zu kombinieren, die seine Wirksamkeit unterstützen.

Zum Beispiel für die Behandlung von Suchterkrankungen und psychischen Störungen.

Denn während gängige Therapien oft auf hohe Einzeldosen setzen, die zu intensiven psychedelischen Erfahrungen führen, erforscht das Unternehmen eine niedrige Dosierung ohne Halluzinationen. Das ist möglich, weil Mescalin länger im Körper verbleibt als andere Psychedelika. So kann das Gehirn über einen längeren Zeitraum sanft stimuliert werden, was die Neuroplastizität fördert – also die Fähigkeit des Gehirns, sich zu regenerieren und neuronale Verbindungen neu zu knüpfen. Dies ist ein entscheidender Faktor für innovative Therapieansätze bei Suchterkrankungen und anderen psychischen Leiden.

Geplante Übernahme von Hanf.com

Um seine Marktstellung weiter auszubauen, plant Neural Therapeutics aktuell eine Übernahme von Hanf.com. Denn Hanfprodukte spielen eine immer größere Rolle in der Gesundheitsbranche, insbesondere im Bereich der Schmerztherapie und Entspannung.

Im Zuge dieser Expansion hat Neural Therapeutics Mitte März 2025 eine Absichtserklärung mit CWE European Holdings Inc. (CWE), dem Betreiber von Hanf.com, unterzeichnet. Dabei möchte Neural Therapeutics den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an CWE in zwei Phasen durchführen: Zunächst 37 %, gefolgt von weiteren 63 %, sofern bestimmte Meilensteine erreicht werden.

Der Onlineshop und Einzelhändler betreibt derzeit zwölf Standorten in Bayern und führt eine breite Palette an Hanf- und CBD-Produkten, die von über 40 Lieferanten aus der Europäischen Union stammen. Besonders hervorzuheben ist, dass 50 % des Umsatzes mit Eigenmarkenprodukten erzielt werden, was eine starke Marktposition unterstreicht. Laut Schätzungen des CWE-Managements beläuft sich der Jahresumsatz auf ca. 4,8 Mio. EUR, und für das Geschäftsjahr 2025 wird eine operative Profitabilität angestrebt. Die geplante Übernahme könnte Neural Therapeutics einen direkten Marktzugang zu einer etablierten Plattform im wachstumsstarken deutschen Cannabissektor verschaffen.

Handelsstart an der Frankfurter Börse

Die Expansionspläne werden von einem weiteren, bedeutenden Meilenstein untermalt: Ebenfalls Mitte März 2025 war der Handelsstart von Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1; ISIN: CA64134N2032) an der Frankfurter Börse. Die Notierung unterstreicht das wachsende Interesse europäischer Investoren an Unternehmen, die im Bereich pflanzlicher Medizin tätig sind. Mit der Börsennotierung strebt Neural Therapeutics eine erhöhte Sichtbarkeit als vielversprechender Akteur in einem dynamisch wachsenden Sektor und auf dem internationalen Kapitalmarkt an.

