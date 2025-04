Bedeutung der Elektromobilität wächst weiter

Laut einer aktuellen Studie können deutsche Unternehmen Milliarden sparen, wenn sie auf Elektromobilität umschwenken.

Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass etwa 5,6 Milliarden Euro pro Jahr eingespart werden können, wenn Fahrzeugflotten aus Elektrofahrzeugen und nicht aus Verbrennern bestehen. Die Ersparnis soll mehr als 50 Prozent ausmachen. Die Verringerung von fossilen Brennstoffen kommt also nicht nur der Umwelt zugute, sondern sie senkt Betriebskosten. Dies gilt vor allem, wenn Solarstrom verwendet wird.

In der Analyse wurde Strom aus dem Netz, aus eigenen Photovoltaikanlagen und aus Schnellladesäulen kombiniert. Intelligente Ladesysteme mit einer intelligenten Steuerung sind dabei bedeutende Punkte. Hier könnten selbstlernende Systeme der künstlichen Intelligenz einen wichtigen Beitrag leisten. Gerade im Fernverkehr hat die Elektromobilität das Potenzial zur Standardtechnologie zu werden. Langstrecken-Elektrobusse und elektrische LKW-Flotten könnten die Zukunft sein. Notwendig dafür sind Hochleistungsbatterien und eine flächendeckende Infrastruktur von Schnellladestationen sowie intelligente Ladesysteme.

Perspektiven für den Fernverkehr bietet auch die Wasserstofftechnologie, die herkömmliche Dieselantriebe ersetzen kann. Die Betankungszeit ist relativ kurz und die Reichweite hoch. Vielleicht ist es eine Kombination von Elektromobilität und Wasserstofftechnologie, die den Fernverkehr umweltfreundlicher macht – und Betriebskosten senken kann. Für die notwendigen Batteriesysteme sind verschiedene Rohstoffe besonders wichtig, zum Beispiel Nickel oder Kupfer.

Diese gibt es im fortgeschrittenen Chrome-Puddy-Projekt von Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – in Ontario.

In Fahrzeugkatalysatoren sind Platin und Palladium verbaut. Ein großer Produzent dieser beider Rohstoffe, zudem auch Produzent von Gold, ist Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -. Die Projekte liegen in den USA und in Südafrika, wo jüngst ein großer Windpark zur Versorgung der Betriebe von Sibanye-Stillwater in Betrieb gegangen ist. Bis 2040 will das Unternehmen kohlenstoffneutral werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Börsennotierung Frankfurt und geplante Hanf.com Übernahme: Neural Therapeutics expandiert BrandPilot AI: „Verschwendung in der digitalen Werbung ist riesiges Problem“