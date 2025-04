BrandPilot AI: „Verschwendung in der digitalen Werbung ist riesiges Problem“

Weltweit investieren Unternehmen enorme Summen in digitale Werbung. Die Marktforschungsgesellschaft Precedence Research schätzt, dass die Ausgaben der Werbetreibenden für digitale Werbung in diesem Jahr weltweit ein Volumen von 650 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Doch nur ein Teil davon ist wirklich gut angelegt. Stattdessen versickern große Summen ohne Nutzen. So berichtet die Association of National Advertisers (ANA), dass von 1.000 US-Dollar, die in automatisierte Werbeplattformen fließen, nur 439 US-Dollar bei den Konsumenten ankommen. Auch Brandon Mina, CEO des kanadischen Werbetechnologie-Unternehmens BrandPilot AI, sieht in der Budgetverschwendung ein riesiges Problem: Wir schätzen, dass derzeit zwischen 40 und 60 Prozent der Aufwendungen für digitale Werbung ineffektiv ausgegeben werden.

Ad Fraud: Klicks ohne Wert

Die Verschwendung hat mehrere Ursachen, weiß Brandon Mina: Ein großer Teil ist auf nicht menschlichen Traffic durch so genannten Digital Ad Fraud zurückzuführen. Ad Fraud umfasst Klickbetrug, Domain Spoofing und den Einsatz von Bots durch Betrugssoftware. Die Folge: Unternehmen zahlen für Klicks, die keinen Wert haben. Wie das Online-Portal PR Newswire berichtet, schätzt das Marktforschungsunternehmen Juniper Research, dass im Jahr 2023 rund 84 Milliarden US-Dollar an Werbeausgaben durch Ad Fraud verschwendet wurden – und diese Summe bis 2028 voraussichtlich auf über 170 Milliarden US-Dollar steigen wird.

Ein weiterer Grund für vergeudete Werbeausgaben ist die mangelnde Sichtbarkeit oder die falsche Platzierung digitaler Werbung. BrandPilot-CEO Mina stellt zudem fest, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, die riesigen Datenmengen, die sie sammeln, richtig zu analysieren und zu interpretieren. Auch das führe zu fehlgeleiteten Kampagnen und verschwendeten Budgets. All diese Ineffizienzen schmälern den Return on Investment (ROI), also die Rentabilität digitaler Werbe- und Marketing-Kampagnen.

Digitale Werbung muss rentabler werden

Ansatzpunkte zur Steigerung der Effizienz digitaler Werbung sind eine verbesserte Zielgruppenanalyse, die Auswahl geeigneter Werbeplattformen und die Bekämpfung von Ad Fraud Letztlich geht es darum, Verschwendung zu bekämpfen und den Return on Investment digitaler Werbekampagnen zu steigern, sagt Brandon Mina. Moderne Werbetechnologie kann dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Er verweist auf die Lösungen von BrandPilot AI. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenexpertise bieten wir Marketern die Möglichkeit, präzise durch komplexe Werbelandschaften zu navigieren. Als Beispiel nennt Mina das Tool AdAi, das Verschwendung bekämpft, indem es überflüssige Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert. Eine andere Eigenentwicklung ist Spectrum IQ. Die Anwendung hilft Unternehmen, die passenden Influencer für ihre Marken zu finden. Darüber hinaus entwickelt BrandPilot AI kontinuierlich seine Tools weiter, um Ad Fraud zu bekämpfen.

Über BrandPilot AI

BrandPilot AI ist ein junges Unternehmen, das KI-gesteuerte Werbetechnologie entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Es bedient Kunden in den USA, Kanada, Australien, Israel und China. Zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie ist BrandPilot AI an die Börse gegangen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie am OTCQB in den USA gelistet und kann unter der ISIN CA1053241073 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiteren deutschen Börsen und Plattformen gehandelt werden.

