Neurals Partner Hanf.com erweitert Einzelhandelspräsenz mit Eröffnung des 17. Geschäfts nahe München

Toronto, Ontario (23. September 2025) – Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) (Neural oder das Unternehmen) ist ein ethnobotanisches Wirkstoffforschungsunternehmen, das therapeutische Lösungen für Substanzgebrauchsstörungen entwickelt. Gemeinsam mit CWE European Holdings Inc. (CWE), tätig als Hanf.com und einer der führenden CBD-Einzelhändler Deutschlands, freut sich das Unternehmen, die Eröffnung seines 17. Einzelhandelsstandorts in der Stadt Freising, Bayern, bekannt zu geben. Wie in Neurals Pressemitteilung vom 13. August 2025 (www.newsfilecorp.com/release/262314/Neural-Announces-Completion-of-the-Acquisition-of-a-30.75-Interest-in-Hanf.com-a-Profitable-German-CBD-Retail-Store-Chain) offengelegt, hält Neural einen Anteil von 30,75 % an CWE mit einer Option, die restlichen 69,25 % nach Erfüllung bestimmter Bedingungen zu erwerben.

Freising, eine lebendige Universitätsstadt mit mehr als 50.000 Einwohnern, liegt strategisch günstig in der Nähe des Flughafens München und dient als wichtiger Knotenpunkt für die Metropolregion München. Im Rahmen der Wachstumsstrategie von Hanf.com in Bayern wird das neue Geschäft von der Gesellschaft selbst betrieben und nicht als Franchise vergeben, um ein einheitliches Kundenerlebnis zu gewährleisten und die hohen Standards der Marke aufrechtzuerhalten.

Wir freuen uns, das Hanf.com-Erlebnis nach Freising zu bringen – eine Stadt mit reicher Geschichte, starken Gemeinschaftswerten, einer großen Studentenschaft und einem zukunftsorientierten Geist, sagte Alex Cerveny, COO von Hanf.com. Dieser neue Standort erweitert nicht nur unsere Präsenz in Bayern, sondern stärkt auch unsere Reichweite nach München und in die umliegenden Vororte, was zu einem besseren Kundenzugang zu den bewährten Produkten und der Expertise von Hanf.com führt. Darüber hinaus ermöglicht uns unsere etablierte Infrastruktur in der Region größere finanzielle Effizienz, wodurch margenstärkere Umsätze zu den starken Fundamentaldaten und der Wachstumshistorie von Hanf.com hinzukommen.

Die Eröffnung des Freisinger Geschäfts stellt einen weiteren wichtigen Schritt in Hanf.coms laufender Expansionsstrategie dar und festigt seine Position als Marktführer im schnell wachsenden CBD-Einzelhandelssektor in Deutschland. Informationen über die Einzelhandelspräsenz von Hanf.com in ganz Deutschland finden Sie unter hanf.com/info/filialfinder/.

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen in der ethnobotanischen Wirkstoffforschung und konzentriert sich auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Ansatz des Unternehmens zur Wirkstoffentwicklung umfasst die strategische Verwendung von sub-halluzinogenen Dosen aus Meskalin-Extrakt, wodurch Sicherheit und Skalierbarkeit verbessert werden, während die therapeutische Wirksamkeit erhalten bleibt.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine Strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc., einem führenden CBD-Hanf-Einzelhändler in Deutschland unter der Marke Hanf.com, ab, um bis zu 100 % von CWE durch eine mehrstufige Transaktion zu erwerben. Die Transaktion soll Neurals kommerzielle Präsenz in Europa erweitern und gleichzeitig das zentrale Engagement für Wirkstoffforschung und Innovation im Bereich psychische Gesundheit aufrechterhalten.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

VORSORGLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit übernommen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (FLS) im Zusammenhang mit der Eröffnung neuer Einzelhandelsstandorte durch CWE (tätig als Hanf.com), dem Wachstum und der Geschäftsentwicklung von Hanf.com, Neurals indirekter Beteiligung an diesem Wachstum durch seine Investition in CWE sowie Neurals anhaltendem Fokus auf ethnobotanische Wirkstoffforschung. FLS können auch Aussagen über mögliche Synergien im Zusammenhang mit Neurals Investition in CWE, die erwartete Verbraucherresonanz auf Hanf.com-Produkte und Prognosen über die europäische Marktnachfrage nach Hanf- und CBD-bezogenen Waren enthalten. FLS sind häufig an Formulierungen wie wird, kann, sollte, erwarten, planen und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Diese Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern Vorhersagen über zukünftige Ereignisse und unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse könnten wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl die Geschäftsleitung diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FLS sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Neural lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher Aussagen ab. Eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den FLS abweichen, findet sich in den Offenlegungsunterlagen von Neural, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht sind.

Die Wertpapiere von Neural wurden weder gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (das U.S. Securities Act) noch gemäß den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten oder U.S. Persons (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act und den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Neurals Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Weder die CSE noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.newsfilecorp.com/release/267603

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 Ontario

Kanada

email : icampbell@neuraltherapeutics.ca

Pressekontakt:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 Ontario

email : icampbell@neuraltherapeutics.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion „JOLA und JULiUS“ Pinnacle grenzt neue Ader bei El Potrero ab, während sich ein robustes epithermales System herausbildet