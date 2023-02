Neuropsychologin holt Weltrekord nach Berlin

Gigantische Resonanz: Expertin für Führung knackt Weltrekord beim 13. Internationalen Speaker Slam

Letztes Wochenende wurde der Weltrekord im größten Speaker Slam der Welt gebrochen. Die besondere Herausforderung: Innerhalb von 4min das Publikum mit einer prägnanten Keynote mitreißen. Nach NYC, München, Wien, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf bebte die Bühne beim 13. Internationale Speaker Slam nun in Mastershausen. 147 Finalist:innen aus 21 Nationen traten auf 6 Sprachen auf 2 Bühnen, organisiert von Hermann Scherer auf. Unter Ihnen Spitzensportler, eine Miss Galaxie, und Persönlichkeiten aus Industrie, Schauspiel und Wissenschaft.

Das Lampenfieber der Speaker wurde durch ein Medienscouting Team auf die Spitze getrieben, bestehend aus Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Jörg Rositzke und Stephanie Pierre. Via YouTube Stream haben sogar Zuschauer aus den USA mitgefiebert. An diesem bekannten Rednerwettbewerb kann zwar jeder gegen eine Teilnahmegebühr teilnehmen. Doch die Warteliste ist lang.

Dr. Yana Heussen, promovierte Neuropsychologin, aus Berlin war unter den Weltrekordlern und begeisterte die Menge mit ihrer Keynote „Führung braucht Fürsorge“. In diesen Talk ließ sie ihre Erfahrung als Consultant und Leiterin internationaler Multimillionen Euro Projekte einfließen. Mit Witz, wissenschaftlich fundiertem Wissen und Tipps dazu, wie Führung und ein starkes Miteinander gelingen kann, begeisterte Sie das Publikum. In ihrer Keynote erklärte die Expertin für Exzellente Führung die Strategie „Mit Fürsorge in Führung gehen“. Damit kann jeder besser mit Fehlern umgehen und innovative Lösung innerhalb weniger Sekunden entwickeln. „Das hilft, ganz besonders, wenn man während eines Business Trips, wie ich, auf einmal am falschen Flughafen steht und schnell eine Lösung hermuss.“ Sagt die Hochschuldozentin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin mit einem Schmunzeln. Ein Teilnehmer: „Sagenhaft! Das muss die Welt erfahren! Die werde ich direkt für unser nächstes Firmen Event buchen!“ Viele meldeten sich direkt für ihr neues Angebot „Power Crew“ an – das Führungskräfte Gruppen Coaching startet wieder im September 2023.

Bei tosendem Applaus von 110 Dezibel ging Dr. Yana Heussen von der Bühne. „Was für ein tolles Publikum! Allen stockte der Atem als ich von meinem Malheur erzählte. Wir alle machen regelmäßig unabsichtlich Fehler – ob wir einen Termin vergessen oder die Email nicht richtig lesen. Oder wie ich – fahren zum falschen Flughafen. In unser sich ständig wandelnden Welt gehört das zum Menschsein dazu. Die Frage ist nur: Wie gehe ich damit um? Mache ich mich selber fertig oder bleibe ich so fair mit mir wie mit anderen auch? Die Studienlage dazu ist wirklich beeindruckend. Und ich es macht mir richtig Spaß diese Tipps und Tricks mit meinem Publikum zu teilen.“

Dr. Yana Heussen ist Expertin für Exzellente Führung und Zusammenarbeit. Als promovierte Neuropsychologin und ehemalige Beraterin bringt sie Erkenntnisse der Forschung und Best Practices exzellenter Führung in die größten Dax Unternemen. Ihre Keynotes, Trainings und Coachings sind für dieses Jahr nahezu ausgebucht. Denn sie weiß mit viel Humor, Herzlichkeit und Wissen zu inspirieren.

